Писатель Олег Юрьев умер на 59-м году жизни

Писатель, поэт и драматург Олег Юрьев скончался в Германии. Ему было 58 лет. Поэт Игорь Булатовский написал о смерти Олега Юрьева в соцсети Facebook: "Олег Юрьев умер. Понятно, что жизнь его измеряется его стихами, и прозой, и мыслям. Но как же рано! 58…".

Олег Юрьев уехал в Германию с женой и сыном в 1991 году. Юрьев начал писать стихи с 1970-х годов, прозу - с начала 1980-х годов, а пьесы - с 1984 года. Он был одним из основателей литературного проекта "Камера хранения".

Юрьев печатался в журналах "Сумерки", "Вестник новой литературы", "Волга", "Театр", "Урал", "Звезда", "Знамя", "Октябрь", "Новый берег", "Критическая масса", "Новое литературное обозрение", "Воздух", Homo Legens и других. Произведения Юрьева переведены на немецкий, французский, английский, чешский и языки. Пьесы драматурга ставились в разных странах: в Германии, Швейцарии, Франции, Польше, Чехии, Канаде.

В 2010 году Юрьев был удостоен Премии имени Хильды Домин, а в 2013 году ему была присуждена премия журнала "Новый мир".