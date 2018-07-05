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В Челябинский цирк приезжает шоу «Гиппопотамус»
5 июля 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
21 июля в Челябинском цирке состоится премьера нового шоу продюсерского центра Гии Эрадзе «Гиппопотамус». В шоу принимают участие талантливые и обаятельные артисты, большое количество животных, украшает манеж авторский реквизит и декорации.
Шоу «Гиппопотамус» создано для всей семьи. Это настоящее цирковое представление, где остаться равнодушным просто невозможно! На манеже филигранную дрессуру и уникальные трюки представят многократные лауреаты Международных цирковых фестивалей и конкурсов. Ловкие акробаты на мачте под руководством Заслуженного артиста России Бориса Кима, головокружительные гимнасты в Ренских колесах, жонглёры на моноциклах, захватывающие воздушные гимнасты на ремнях, грациозный эквилибр – все поражает своей легкостью в сложнейших трюках.
Шоу сплетает между собой классические цирковые жанры и роскошную стилистику «Королевского цирка». Эксклюзивные костюмы, многие из которых пошиты специально к премьере в Челябинске, профессиональные артисты балета, уникальные постановки, световое и звуковое оформление ставит новую программу в один ряд с лучшими цирковыми представлениями в России.
Очаровательные и задорные лайки самоеды и далматинцы под чутким руководством Екатерины Запашной не только прыгают и танцуют, но даже катаются с горки, аттракцион «В гостях у шейха» под руководством Константина Растегаева - это настоящая восточная сказка, завоевавшая Золото V Международного фестиваля циркового искусства в Москве. Зрители словно попадут в пустыню с восточными красавицами и целым караваном верблюдов, которые рисуют причудливые узоры по манежу, словно по песчаным барханам.
Гвоздем программы станет Единственный в мире аттракцион «Гиппопотамус» под руководством Тофика и Людмилы Ахундовых. На манеж выйдут сразу три огромных полуторатонных африканских бегемота и семейка смешных, озорных обезьян, вместе они будут выполнять трюки, которые достойны книги рекордов Гиннеса. Мы привыкли видеть бегемотов лишь на картинках, и с детства многие считают, что эти животные медлительные и неповоротливые. Но необычные "тяжеловесы" докажут обратное!
Добро пожаловать в экзотический мир животных, в волшебный мир перевоплощений и восточных тайн.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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