Книжные бестселлеры уже продаются в Челябинске

Нашумевшие романы «Амальгама» и «Амальгама 2. Тантамареска» автора Владимира Торина изданы в новом формате покетбук. Небольшие книги в мягком переплете уже поступили в книжные магазины Челябинска.

Владимир Торин – член Союза писателей России, секретарь Союза Писателей России по международным делам, журналист и писатель. Литературные критики называют автора русским Дэном Брауном «за обилие известных исторических событий и персонажей». Однако, самому Владимиру, ближе наследие великой русской литературы.

Первый роман автора «Амальгама», вышедший в 2015 году, стал литературным событием года. Вторая книга «Амальгама 2. Тантамареска» вошла в список 17 лучших книг 2017 года. Став бестселлерами, тираж романов стремительно раскупался. Такая популярность книг побудила к изданию романов в новом формате покетбук.

Придумав новый жанр, АМАЛЬГАМА, предполагающий таинственный сплав исторических фактов, детективной линии, лирических сюжетов, мистических совпадений и загадок, Владимир сразу завоевал любовь читателей.

«Я очень рад, что мои романы продаются не только в Москве, но и по всей России. Надеюсь, челябинцам будет интересно узнать мою интерпретацию некоторых исторических событий. Я старался, чтобы получилось увлекательно и интересно», - отмечает Владимир Торин.

Герои романов существуют в разных эпохах, городах и странах. Произведения основаны на реальных исторических, политических, культурных и научных фактах.

В центре романа «Амальгама» истории магических зеркал, исторические аналогии большой политики, порталы перехода из эпохи в эпоху и тайна картины Яна ванЭйка, на которой банкир Арнольфини удивительно похож на Владимира Путина.

Стремительно развивающиеся события в романе «Амальгама 2. Тантамареска» до последней строчки держат в напряжении читателя и в тайне разгадку на один из важнейших вопросов человечества. Кто и зачем приходит к нам во сне? И что есть реальность для человека: во сне или наяву. И что есть наяву? Кому и для чего нужны человеческие сны?!

Владимир Торин предлагает свой вариант ответа, мастерски переплетая удивительные экскурсы в историю и напряженный стремительный сюжет.

Автор на страницах своих романов размышляет о тайнах и загадках истории человечества, изящно соединяя далекие друг от друга времена с помощью многочисленных «изюминок», рассыпанных по страницам.