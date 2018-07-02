Боярский, узнав о победе российской сборной, забыл на сцене текст

Знаменитый актер Михаил Боярский забыл слова во время спектакля.Народный артист онемел, узнав о победе российской сборной над испанцами в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Как рассказал Михаил Сергеевич, матч он смотрел до начала представления в театре по телевизору, который взял с собой. Уже перед выходом на сцену он узнал от жены о победе российских футболистов. "Жена взяла и брякнула: «Наши выиграли» – и у меня «белый лист». Зрители ничего не понимают: я онемел, мне нужно было говорить мою реплику, а я уже ничего не соображаю", - цитирует Боярского ТАСС. Как отметил актер, совмещать театр и футбол невозможно, поэтому он больше не будет выступать во время матчей с участием российской сборной.

Ранее сообщалось, что актриса Вера Сотникова напугала и удивила зрителей в театре во время спектакля в Петербурге. Сотникова играла спектакль 1 июля, когда в Москве проходил матч между сборными России и Испании на ЧМ-2018.