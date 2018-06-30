Скончался мультипликатор Павел Сухих

Художник, режиссер-мультиприкатор, комиксист Павел Сухих скончался в ночь на субботу, 30 июня, в Израиле. Ему было 50 лет. Прощание с художником пройдет в Тель-Авиве. Самым известным и популярным мультфильма Павла Сухин называют "Как я похудел на 21 грамм".

О смерти Хихуса от рака сообщил его друг Сергей Кузнецов. Хихус - псевдоним Павла Сухих. Кузнецов уточнил в Facebook: "У него был рак, израильские врачи сказали, что не могут ничем помочь, так что он вполне понимал, что происходит. Публично он обо всем этом не хотел объявлять, но со мной немного об этом говорил. Насколько я знаю, умер легко".

Хихус — один из самых известных российских рисовальщиков комиксов, лидер движения комиксистов "Люди мертвой рыбы". Павел Сухих был создателем первого российского фестиваля комиксов "КомМиссия", идеологом проекта "Респект".

Павел Сухих в свое время уехал из Советского Союза в Данию, после падения Берлинской стены перебрался в Германию, потом вернулся в Россию. Его первый комикс — "Красные башмачки", пересказ сказки Ганса Кристиана Андерсена.