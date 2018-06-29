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Популярная певица Валентина Легкоступова стала чиновником районного масштаба
29 июня 2018, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда масштаба страны, занимающей одну шестую часть планетарной суши, выиграла на общих основаниях конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела культуры крымского города Феодосии.
Легкоступова уже четыре месяца возглавляет культуру Феодосии. В откровенном интервью "Аргументам недели - Крым" она рассказывает о первых результатах работы на своём новом посту. Легкоступова не просто чиновник с огромной известностью и татуировкой на руке, она вернулась в свой родной город, чтобы помочь сделать что-то реально полезное. И в отличие от хрестоматийных чиновников она не держится со страхом за кресло - у неё в руках профессия вокалистки и преподавателя, которой она владею в совершенстве. На хлеб насущные в случае чего заработает, она и сейчас гастролирует, это не запрещено законом о госслужбе.
После 35 лет в шоу-бизнесе Валентина Легкоступова не боится смелых решений, которые заложены в её программу. И для её реализации она готова достучаться хоть до президента, не говоря уже о других чиновниках. И как начальник отдела культуры она иногда ругается матом. А во всём остальном новая должность не изменила пока Валентину Легкоступову как человека и гражданина.
Подробноее читайте в интервью "Аргументам недели - Крым".
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