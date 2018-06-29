Президент России Владимир Путин вручил актерам Инне Чуриковой и Александру Збруеву ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени соответственно за большой вклад в развитие культуры и искусства.

Инна Чурикова получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Александр Збруев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Артисты театра «Ленком» награждены «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность», - сообщается на официальном портале правовой информации.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок удостоен звания «Заслуженный работник культуры». Ректор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Алексей Васильев удостоен звания «Заслуженный артист России», сообщает РИА Новости.