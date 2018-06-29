Шнуров записал песню для промо телетрансляции финала ЧМ-2018

Сергей Шнуров и группа "Ленинград" записали песню для промо телетрансляции финала чемпионата мира 2018 года на канале "Россия", ролик опубликован на YouTube-канале "России" .

Создатели видеоролика постарались показать эмоции болельщиков и журналистов, приехавших на чемпионат в Россию. Клип отразил "яркие эмоции, которые на время чемпионата охватили всю страну", говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Сергей Шнуров считает, что его песня о "по-настоящему красивых и мощных эмоциях, которые подарил нам чемпионат".

Ранее Сергей Шнуров и шоумен Семён Слепаков записали короткую песню "Чемпионы". Они посвятили песню российской сборной по футболу и ее наставнику Станиславу Черчесову.