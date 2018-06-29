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Шнуров записал песню для промо телетрансляции финала ЧМ-2018
29 июня 2018, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]
Сергей Шнуров и группа "Ленинград" записали песню для промо телетрансляции финала чемпионата мира 2018 года на канале "Россия", ролик опубликован на YouTube-канале "России" .
Создатели видеоролика постарались показать эмоции болельщиков и журналистов, приехавших на чемпионат в Россию. Клип отразил "яркие эмоции, которые на время чемпионата охватили всю страну", говорится в сообщении пресс-службы телеканала.
Сергей Шнуров считает, что его песня о "по-настоящему красивых и мощных эмоциях, которые подарил нам чемпионат".
Ранее Сергей Шнуров и шоумен Семён Слепаков записали короткую песню "Чемпионы". Они посвятили песню российской сборной по футболу и ее наставнику Станиславу Черчесову.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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