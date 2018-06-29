В Москве прощаются с Андреем Дементьевым

В столице, в Концертном зале им. Чайковского началась церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым, который скончался во вторник, 26 июня. Гроб с телом Дементьева установлен на сцене. Вдова поэта Андрея Дементьева назвала причину его смерти

У Концертного зала собралось очень много людей, сообщает "Москва 24", Пришли проститься со знаменитым поэтом его близкие и друзья, поклонники таланта. Среди них можно увидеть скульптора Зураба Церетели, поэта Илью Резника, певца Иосифа Кобзона, телеведущего Владимира Соловьева, хоккеиста Владислава Третьяка.

Похоронят поэта на Кунцевском кладбище. После гражданской панихиды состоится отпевание Дементьева в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке.