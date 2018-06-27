Белорусы под Иркутском возрождают древние традиции

Белорусы, которые живут в Иркутске, решили возродить древние традиции, вовлекая в них все больше людей. В ночь с 23 на 24 июня организовали под Иркутском празднование Купальле, в котором участвовало около 350 человек.

Ночь с 23 на 24 июня – Купальская ночь, самая короткая ночь года. Только в России ранее приходившийся на солнцеворот день Ивана Купалы сегодня отмечают 7 июля – по новому календарному стилю, введенному после революции. Этот стиль породил множество казусов – когда и Рождество отмечается после Нового Года, и неизвестный остальному цивилизованному миру праздник Старый Новый Год появился, сообщает сайт Телеинформ.

Белорусы же, соблюдая традиции предков и помня истоки этого празднества, отмечают Купальле именно в самую короткую ночь года. Проводится мероприятие обычно на берегу реки. В этом году иркутский белорусский клуб «Кривичи» его организовал возле реки Иркут под селом Смоленщина Иркутского района. К вечеру 23 июня сюда съехались около 350 человек – кто-то на своем транспорте, кто-то на специально организованных для этого автобусах. Причем паспортов и родословных у участников здесь не спрашивают – присоединиться может любой, кто хочет посмотреть на старинные обряды, поучаствовать в них, отдохнуть и хоть ненадолго поверить в сказку.

После этого пришло время прыгать через костер, достаточно к тому моменту прогоревший. Предполагается, что это позволяет оставить позади все свои беды. Желающих нашлось много, некоторые прыгнули и не по одному разу. Кто-то спешил в первых рядах, кто-то ждал, когда костер прогорит еще больше.

После того как прыгнули все желающие, костер вновь разожгли сильнее, чтобы приготовить на нем для всех желающих «волшебный взвар» – настой на травах, рецептуру которого организаторы хранят в строгом секрете. К тому времени, когда Купалинка разлила всем этот напиток, горизонт стал светлеть, а на поляне появились «русалки». Сперва они начали хулиганить, брызгаясь в людей водой, но девушка-«богиня» призвала их к порядку, и те принялись танцевать.

После этого оставшиеся отправились к реке. Сначала девушки кинули в Иркут венки – считается, что при этом надо загадывать желание, и если венок поплывет, а не утонет, то желание сбудется. А после все желающие проходили «очищение водой» - окунались в реку.