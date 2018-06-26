Анна Пугач хочет, чтобы Андрея Дементьева похоронили в Твери

Вдова Андрея Дементьева Анна Пугач хочет, чтобы поэта, скончавшегося на 90 году жизни, похоронили в Твери. Знаменитый российский поэт - шестидесятник скончался во вторник, 26 июня, в Москве. Анна Пугач рассказала, что поэт просил похоронить его или в Твери, или в Москве. Вдова поэта Андрея Дементьева назвала причину его смерти

"Он очень-очень любил Тверь. У меня в душе Тверь, - цитирует ТАСС вдову поэта. Пугач отметила, "очень хотелось бы, чтобы власти Твери как-то проявились". По словам вдовы, мэр Москве Сергей Собянин позвонил сразу, узнав о смерти Дементьева.

Анна Пугач сообщила: "Церемония прощания и похороны состоятся 28 или 29 июня".

16 июля Андрею Дементьеву исполнилось бы 90 лет.

Андрей Дементьев родился в Калинине (ныне город Тверь) 16 июля 1928 года. Окончил в этом городе среднюю школу № 6 в 1946 году. Первое стихотворение поэта "Студенту" было напечатано в 1948 году в городской газета "Пролетарская правда". Дементьев поступил и учился на 1-м курсе историко-филологического факультета КГПИ. Но отчислился. Поступал в другие вузы. Окончил Литературный институт имени Горького в Москве. После окончания Литинститута Андрей Дементьев вернулся в Калинин, где стал сотрудником местной газеты.

Дементьев автор книг: «Лирика», «Нет женщин нелюбимых», «Виражи времени», «Избранное», «Я живу открыто», «У судьбы моей на краю»

Песни на стихи Андрея Дементьева исполняли Людмила Зыкина, Анна Герман, Валентина Толкунова, Карел Гот, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Михаил Муромов и другие артисты.