//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Наталья Рудова назвала Егора Крида "чутким и искренним"
- "Я сомневаюсь в его здоровье",экс-жена Казаченко просит признать его невменяемым
- Видео Галкина, как снимать отдых, чтоб завидовали, становится хитом
- В дом вдовы Михаила Круга проникли грабители
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Культура 13+
Анна Пугач хочет, чтобы Андрея Дементьева похоронили в Твери
26 июня 2018, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
Вдова Андрея Дементьева Анна Пугач хочет, чтобы поэта, скончавшегося на 90 году жизни, похоронили в Твери. Знаменитый российский поэт - шестидесятник скончался во вторник, 26 июня, в Москве. Анна Пугач рассказала, что поэт просил похоронить его или в Твери, или в Москве.
"Он очень-очень любил Тверь. У меня в душе Тверь, - цитирует ТАСС вдову поэта. Пугач отметила, "очень хотелось бы, чтобы власти Твери как-то проявились". По словам вдовы, мэр Москве Сергей Собянин позвонил сразу, узнав о смерти Дементьева.
Анна Пугач сообщила: "Церемония прощания и похороны состоятся 28 или 29 июня".
16 июля Андрею Дементьеву исполнилось бы 90 лет.
Андрей Дементьев родился в Калинине (ныне город Тверь) 16 июля 1928 года. Окончил в этом городе среднюю школу № 6 в 1946 году. Первое стихотворение поэта "Студенту" было напечатано в 1948 году в городской газета "Пролетарская правда". Дементьев поступил и учился на 1-м курсе историко-филологического факультета КГПИ. Но отчислился. Поступал в другие вузы. Окончил Литературный институт имени Горького в Москве. После окончания Литинститута Андрей Дементьев вернулся в Калинин, где стал сотрудником местной газеты.
Дементьев автор книг: «Лирика», «Нет женщин нелюбимых», «Виражи времени», «Избранное», «Я живу открыто», «У судьбы моей на краю»
Песни на стихи Андрея Дементьева исполняли Людмила Зыкина, Анна Герман, Валентина Толкунова, Карел Гот, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Михаил Муромов и другие артисты.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Ряд важных поручений дал Путин по итогам Прямой линии: Ипотека в 6% и зарплата
//Новости Гнездо.ру
//Новости RedTram
//В мире
Стал известен план ДНР по отправке на войну с Украиной 20 тысяч добровольцев
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Задержан топ-менеджер, который насмерть сбил на тротуаре беременную девушку
//Спорт
//Новости партнеров
//Общество
СКР подтвердил основную версию крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний"
"Я сомневаюсь в его здоровье",экс-жена Казаченко просит признать его невменяемым
//Общество
Сегодня, 26 июня, в Крыму отмечают день крымскотатарского национального флага
//Новости СМИ2
//В мире
Раскрыт сценарий «неизбежного» военного столкновения России и США в Сирии
//В мире
МИД Беларуси прокомментировал слова Лукашенко о возможной потери независимости
//Общество
В России могут ужесточить наказание за ложный вызов спецслужб
//Новости Redtram
//В мире
В Киеве заявили о нападении на позиции ЛНР воюющей в Донбассе «третьей силы»
//Общество
//Общество
//В мире
Арсен Аваков тоже нашел "российский след" в нападении на цыган
//Общество
Медведев: власти учитывают интересы россиян при изменении пенсионного возраста
//live
«И вот выходит Уткин - то ли в здравом уме и твердой памяти, то ли нет...»
//В мире
МИД: России приходится учитывать усиление США в Восточной Европе
//Культура
Путин направил родным Андрея Дементьева соболезнования в связи с кончиной поэта
//В мире
В Дагестане пропавших девочек с воскресенья ищут 800 человек
//Спорт
Отказ Салаха во имя Аллаха. Египетский нападающий одержал моральную победу
//Общество
//Общество