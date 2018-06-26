Вдова поэта Андрея Дементьева назвала причину его смерти

Вдова российского поэта Андрея Дементьева рассказала журналистам днем во вторник, 26 июня, что стало причиной смерти ее любимого супруга. Деятель культуры скончался сегодня, ему было 89 лет.

Анна Пугач в разговоре с представителями СМИ подчеркнула, что в возрасте Андрея Дементьева можно умереть от множества заболеваний, однако в случае ее мужа причиной кончины стало осложнение после простуды, передает сегодня "Говорит Москва".

Отметим, что поэт ушел из жизни сегодня утром в Первой Градской больнице имени Н. И. Пирогова. Мужчина не дожил всего несколько недель до своего юбилея.