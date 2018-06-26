Вдова поэта Андрея Дементьева назвала причину его смерти
26 июня 2018, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]
Вдова российского поэта Андрея Дементьева рассказала журналистам днем во вторник, 26 июня, что стало причиной смерти ее любимого супруга. Деятель культуры скончался сегодня, ему было 89 лет.
Анна Пугач в разговоре с представителями СМИ подчеркнула, что в возрасте Андрея Дементьева можно умереть от множества заболеваний, однако в случае ее мужа причиной кончины стало осложнение после простуды, передает сегодня "Говорит Москва".
Отметим, что поэт ушел из жизни сегодня утром в Первой Градской больнице имени Н. И. Пирогова. Мужчина не дожил всего несколько недель до своего юбилея.
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