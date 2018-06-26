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Юрий Энтин назвал смерть Дементьева безвременной
26 июня 2018, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]
Поэт-песенник Юрий Энтин с большой печалью отреагировал на сообщение о смерти поэта Андрея Дементьева. Он рассказал, каким был его коллега-поэт, и в чем с него можно было брать пример.
«Он казался мне примером жизни человека. Я сейчас себя чувствую стариком, а он в 89 лет чувствовал себя настоящим мужчиной, его никак нельзя было назвать даже пожилым. Хороший, на редкость добрый человек. Вместе с ним отдыхали в Малеевке в Доме творчества. Мы часто гуляли, он мне читал стихи Андрея Вознесенского, но никогда не читал свои», - вспомнил Юрий Энтин.
«Он был поэтом, который писал жизненные стихи, реалистичные. Если он писал о любви, то писал как юноша, не менялся в течение жизни. Он внес огромный вклад в развитие демократии в России, возглавляя журнал «Юность». Я любовался им. Он был молод, глаза его сверкали, великолепно говорил… Для меня это безвременная кончина», - приводит слова Юрия Энтина RT.
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