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Умер российский музыкант, которого в мае сняли с рейса из-за неприятного запаха
26 июня 2018, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 26 июня, стало известно о кончине российского музыканта, которого ранее сняли с рейса из-за неприятного запаха. Впоследствии выяснилось, что тело артиста плохо пахло из-за болезни.
Речь идет о создателе группы "До мажор" и одним из основателей Московской рок-лаборатории Андрее Сучилине. В конце мая его высадили из самолета в Португалии. Во время полета мужчину закрыли в туалете, поскольку другие пассажиры жаловались на чудовищный запах.
Как сообщает близкий друг музыканта Лидия Тихонович накануне Сучилин ушел из жизни. Врачи диагностировали у пациента некроз тканей и провели ряд операций, однако сердце, почки и легкие не смогли справиться с инфекцией, вследствие чего он впал в кому, а позже скончался, передает URA.RU.
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