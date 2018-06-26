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Умер российский музыкант, которого в мае сняли с рейса из-за неприятного запаха

26 июня 2018, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Умер российский музыкант, которого в мае сняли с рейса из-за неприятного запаха
фото: pixabay.com

Утром во вторник, 26 июня, стало известно о кончине российского музыканта, которого ранее сняли с рейса из-за неприятного запаха. Впоследствии выяснилось, что тело артиста плохо пахло из-за болезни.

Ушел из жизни всемирно известный американский музыкант

Ушел из жизни всемирно известный американский музыкант

Речь идет о создателе группы "До мажор" и одним из основателей Московской рок-лаборатории Андрее Сучилине. В конце мая его высадили из самолета в Португалии. Во время полета мужчину закрыли в туалете, поскольку другие пассажиры жаловались на чудовищный запах.

Как сообщает близкий друг музыканта Лидия Тихонович накануне Сучилин ушел из жизни. Врачи диагностировали у пациента некроз тканей и провели ряд операций, однако сердце, почки и легкие не смогли справиться с инфекцией, вследствие чего он впал в кому, а позже скончался, передает URA.RU.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Средний размер пенсии в 2019 году возрастет до 15,4 тысячи рублей. Максим Топилин рассказал , что прибавка к пенсии неработающего пенсионера составит в среднем тысячу рублей в месяц.

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Помпео заявил, что властям США следует проявлять гибкость в отношениях с Россией

Американский госсекретарь Майк Помпео на днях сделал резонансное заявление. Дипломат убежден, что властям Соединенных Штатов необходимо проявлять гибкость в отношениях с Российской Федерацией.

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В интернете появилось видео, на котором запечатлено уничтожение сирийских исламистов танком Т-90А. На опубликованных кадрах можно увидеть атаку по позициям вооруженных формирований из кабины боевой машины.

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Пентагон: США следует вывести "игру" в Арктике на новый уровень

Пентагон: США следует вывести "игру" в Арктике на новый уровень

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Штатам следует вывести "игру" в Арктике на принципиально новый уровень. Политик также считает, что нужно увеличить в регионе присутствие береговой охраны.

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В Киев прибыла Татьяна Москалькова

В Киев прибыла Татьяна Москалькова

Утром во вторник, 26 июня, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Омбудсмен планирует в ходе визита встретиться с осужденным российским военным Максимом Одинцовым.

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Министр спорта Уругвая высоко оценил подготовку РФ к чемпионату мира по футболу

Министр спорта Уругвая высоко оценил подготовку РФ к чемпионату мира по футболу

В Министерстве спорта Уругвая высоко оценили организацию чемпионата мира по футболу на территории России. Глава ведомства Фернандо Касерес заявил, что это лучшая подготовка к ЧМ, которую он видел.

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Актрису Марию Миронову ограбили в центре Москвы

Актрису Марию Миронову ограбили в центре Москвы

Известную российскую актрису в минувший понедельник, 25 июня, ограбили в самом центре Москвы. Согласно последней информации, бандиты похитили деньги у артистки театра и кино Марии Мироновой.

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Дмитрий Шепелев уговорил сына завести собаку

Дмитрий Шепелев уговорил сына завести собаку

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками радостной новостью. Он наконец-то смог исполнить давнюю мечту детства и завести собаку, хотя его сын Платон был не в восторге от этой идеи.

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Владимир Путин назначил нового командующего Черноморским флотом

Владимир Путин назначил нового командующего Черноморским флотом

Утром во вторник, 26 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин назначил нового командующего Черноморским флотом. Согласно последней информации, им стал вице-адмирал Александр Моисеев.

//В мире

Совфед: Россия готова противостоять укреплению США в Арктике

Совфед: Россия готова противостоять укреплению США в Арктике

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников во вторник, 26 июня, сообщил, что Россия готова противостоять действиям Соединенных Штатов Америки в Арктике.

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Красавица Поклонская просит достать луну с неба

Красавица Поклонская просит достать луну с неба

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская как и большинство россиян следит за чемпионатом мира по футболу и болеет за нашу сборную. После выхода россиян в плей-офф у многих появилась надежда на победу в финале.

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Анастасия Волочкова сообщила, что ее бывший возлюбленный страдал алкоголизмом

Анастасия Волочкова сообщила, что ее бывший возлюбленный страдал алкоголизмом

Известная российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее бывший возлюбленный Михаил выпивал. Артистка долгое время скрывала истинные причины разрыва с мужчиной, с которым хотела связать жизнь.

//В мире

Армия США планирует использовать пейнтбольные винтовки в реальных боях

Армия США планирует использовать пейнтбольные винтовки в реальных боях

Армия США планирует использовать винтовки для пейнтбола в реальных боях. Предполагается, что данный тип нелетального оружия будет применяться американскими военнослужащими на территории Афганистана.

//В мире

Украинцев предложили оставить без российской рекламы

Украинцев предложили оставить без российской рекламы

На Украине предложили ввести требование рекламировать товары и услуги только на государственном языке. С такой инициативой некоторое время назад выступила в Верховной Раде группа парламентариев.

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Путин поручил упростить процесс выдачи гражданства РФ зарубежным специалистам

Путин поручил упростить процесс выдачи гражданства РФ зарубежным специалистам

Российский лидер Владимир Путин поручил упростить процесс предоставления гражданства России квалифицированным специалистам из-за границы. Об этом утром во вторник, 26 июня, сообщили в Кремле.

//Общество

Ночью в Симферополе были слышны завывания, проигрыш сборной тут ни при чём

Ночью в Симферополе были слышны завывания, проигрыш сборной тут ни при чём

Мощный и монотонный звук, напоминающий вой двигателей падающего самолета, слышали, судя по реакции в социальных сетях, многие жители крымской столицы.

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Американская киноакадемия пригласила в свои ряды деятелей кино из России

Американская киноакадемия пригласила в свои ряды деятелей кино из России

Американская Академия кинематографических искусств и наук направила приглашения вступить в текущем году в эту организацию в том числе четырем представителям российского кинематографа.

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В России начнут производство одежды будущего

В России начнут производство одежды будущего

Уже до конца 2018 года в стране будет создан федеральный испытательный центр текстильной и легкой промышленности, который введёт новые стандарты тканей.

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В Австрии недовольны последствиями антироссийских санкций

В Австрии недовольны последствиями антироссийских санкций

В Австрии все более отчетливо звучит мнение о необходимости отмены антироссийских санкций. Бизнесмены отмечают, что введенные ограничения оказались «выстрелом в собственное колено».

//Футбол

МИД РФ ответил на обвинения в применении допинга нашими футболистами

МИД РФ ответил на обвинения в применении допинга нашими футболистами

Вчера российский МИД ответил на статью, опубликованную в саудовских СМИ. Автор публикации утверждает, что сборная России смогла выиграть у Саудовской Аравии только благодаря использованию допинга.

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Обнародованы данные о бегстве разгромленных ополченцами в районе Мариуполя ВСУ

Обнародованы данные о бегстве разгромленных ополченцами в районе Мариуполя ВСУ

Вооруженные силы Украины, задействованные в силовой операции в Донбассе, потерпели новое поражение под Мариуполем. Детали боестолкновения раскрыл Даниил Безсонов, спикер армии Донецкой народной республики.

//Культура

Умер российский музыкант, которого в мае сняли с рейса из-за неприятного запаха

Умер российский музыкант, которого в мае сняли с рейса из-за неприятного запаха

Утром во вторник, 26 июня, стало известно о кончине российского музыканта, которого ранее сняли с рейса из-за неприятного запаха. Впоследствии выяснилось, что тело артиста плохо пахло из-за болезни.

//Общество

Погода в Москве 26 июня порадует теплом

Погода в Москве 26 июня порадует теплом

Сегодня, 26 июня, в столичном регионе установится сухая и теплая погода. По сообщениям синоптиков, среднесуточная температура превысит норму на 2-3 градуса, атмосферное давление повысится.

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СМИ: Кадыров попросил Путина построить высокоскоростную магистраль в Грозный

СМИ: Кадыров попросил Путина построить высокоскоростную магистраль в Грозный

В СМИ появилась информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой рассмотреть возможность возведения высокоскоростной магистрали до Грозного.

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Определился соперник сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018

Определился соперник сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018

В матче третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу сборная Испании разошлась с ничейным счетом с командой Марокко. Таким образом, определился соперник россиян в матче 1 июля.

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Трамп высказался о своих отношениях с женой

Трамп высказался о своих отношениях с женой

Американский лидер Дональд Трамп рассказал об отношениях со своей супругой. Политик, очевидно, решил раз и навсегда развеять слухи о разладе в своей семье, которые ранее пустили недоброжелатели.

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Ученые рассказали, какие предметы быта могут спровоцировать полноту

Ученые рассказали, какие предметы быта могут спровоцировать полноту

Согласно последним исследованиям американских ученых, проблемы с лишним весом у людей могут быть вызваны не только неправильными пищевыми привычками или низкой физической активностью.

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В Германии подсчитали убытки от антироссийских санкций

В Германии подсчитали убытки от антироссийских санкций

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер выступил с резкой критикой продления антироссийских санкций Брюсселем, введенных после присоединения Крыма.

//Спорт

Египетский комментатор умер во время матча своей сборной с Саудовской Аравией

Египетский комментатор умер во время матча своей сборной с Саудовской Аравией

Спортивный комментатор скончался во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Саудовской Аравии. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщают осведомленные источники.

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Карина Цуркан, арестованная по подозрению в шпионаже, вынужденно голодает в СИЗО

Карина Цуркан, арестованная по подозрению в шпионаже, вынужденно голодает в СИЗО

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по подозрению в шпионаже, фактически голодает в СИЗО. Зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что Цуркан - вегетарианка.

//В мире

США: У Европы остались рычаги, чтобы остановить «Северный поток — 2»

США: У Европы остались рычаги, чтобы остановить «Северный поток — 2»

Заместитель помощника государственного секретаря США Майка Помпео Сандра Оудкирк заявила, что страны Европы могут остановить строительство «Северного потока — 2».

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Видео, как проходит стрижка космонавтов на МКС

Видео, как проходит стрижка космонавтов на МКС

"Роскосмос" опубликовал видео о том, как происходит процесс стрижки во время полета на МКС. Космонавт Антон Шкаплеров - "парикмахер", его напарник Александр Мисуркин - "клиент".

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Поклонники в сети обсуждают новые губы Марии Порошиной

Поклонники в сети обсуждают новые губы Марии Порошиной

В сети поклонники актрисы Марии Порошиной обсуждают ее губы. Ох уж эти губы "уточкой". Многие девушки мечтают о пухлых губах и думают, что губы "уточкой" можно сделать только с помощью уколов красоты.

//Общество

Путин подписал указ о создании военного технополиса в Анапе

Путин подписал указ о создании военного технополиса в Анапе

Владимир Путин сегодня поставил свою подпись под документом, который регламентирует открытие в России первого военного технополиса. Местом расположения "Эры" выбрана территория в районе города-курорта Анапа.

//Общество

Женщина отравила 100 своих родственников, ругавших ее, 4 ребенка погибли

Женщина отравила 100 своих родственников, ругавших ее, 4 ребенка погибли

Молодая женщина отравила десятки своих родственников, ругавших ее за неумение готовить. В результате отравления погибли пятеро человек, четверо из которых - дети. Инцидент произошел в Индии.

//Политика

Аксенов поддержал идею отмечать принятие Крыма в состав России

Аксенов поддержал идею отмечать принятие Крыма в состав России

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу Совета Федерации о признании даты вхождения Крыма в состав Российской империи в 1783 году памятной датой: "Полностью поддерживаю инициативу Совета Федерации".

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Силуанов обещает рост пенсии до 20 тысяч рублей

Силуанов обещает рост пенсии до 20 тысяч рублей

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что средняя пенсия в стране должна вырасти до двадцати тысяч рублей через шесть лет.

//Шоу-бизнес

Муж Гузеевой уехал отдыхать с другой женщиной

Муж Гузеевой уехал отдыхать с другой женщиной

Муж актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой ресторатор Игорь Бухаров уехал отдыхать с другой женщиной. СМИ пестрят заголовками, что Гузеева с супругом разъехались. "Моя родная, бесконечно любимая

//Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова показала свое 52-летнее тело в бикини

Ирина Салтыкова показала свое 52-летнее тело в бикини

На одном из опубликованных фото Ирина Салтыкова позирует лежа на шезлонге в ярко-розовом бикини и солнечных очках. Надо отметить, что в ее годы у Ирины роскошное тело, о чем и пишут в комментариях поклонники.

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Главный военный прокурор Украины: нам в дверь стучит Пиночет

Главный военный прокурор Украины: нам в дверь стучит Пиночет

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что на Украине сложилась ситуация, которая может привести к тому, что государство возглавит украинский Аугусто Пиночет.

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Пушков Улицкой: "мир меняется"

Пушков Улицкой: "мир меняется"

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал мнение писательницы Людмилы Улицкой об отставании россиян от европейцев и агрессивности наших граждан, которое она высказала в интервью украинскому телеканалу.

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Цивилёв обсудил с Путиным проблемы Кемеровской области

Цивилёв обсудил с Путиным проблемы Кемеровской области

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Путин попросил кемеровского губернатора рассказать о проблемах области.

//В мире

Брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна задержали в Ереване

Брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна задержали в Ереване

Службой Национальной безопасности (СНБ) Армении в Ереване был задержан брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Александр Саргсян. Его "попросили проехать с нами" недалеко от гостиницы «Ани».

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Уругвай разгромил Россию 3:0

Уругвай разгромил Россию 3:0

Определился победитель группы А - сборная Уругвая. Сборная России столкнулась с командой топ-уровня. Для завоевания первой позиции по итогам кругового турнира России хватило бы и ничьей. Но 3:0. Не в пользу наших.

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В сети раскритиковали мужа Ани Лорак

В сети раскритиковали мужа Ани Лорак

В сети раскритиковали мужа певицы Ани Лорак. У супруга артистки был день рождения, и она опубликовала семейный фотографии в Instagram. Кое-кто завидовал певице, какой у нее красивый муж.

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В Китае созданы дроны-голуби, шпионящие за людьми

В Китае созданы дроны-голуби, шпионящие за людьми

В Китае разработали птиц-дронов, которые будут собирать для властей разведданные. Проектом занимались в Северо-Западном университете Сиана. Это результат правительственной программы под кодовым названием «Голубь».

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В Севастополе городские бухты завалены горами мусора

В Севастополе городские бухты завалены горами мусора

В Севастополе многие городские бухты завалены мусором – пакетами, пластиковыми бутылками и посудой, пенопластом, различными деталями от конструкций.

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Обратная сторона ЧМ: разврат и вседозволенность

Обратная сторона ЧМ: разврат и вседозволенность

Чемпионат мира по футболу 2018 в самом разгаре. Но за всеобщим ликованием и «дружбой народов» прячется его обратная сторона – всеобщий разгул и разврат. Кругом льются реки алкоголя, праздник спорта превращается в праздник пива, сигарет и распутства.

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Дмитрий Харатьян назвал причину проигрыша сборной России Уругваю

Сборная России по футболу проиграла со счетом 0:3 сборной Уругвая. Актер Дмитрий Харатьян высказал мнение, что наших подвела форма. Харатьян считает, что российским футболистам подходит только красный цвет формы.

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Кристина Асмус рассекретила почти всю свою жизнь

Кристина Асмус рассекретила почти всю свою жизнь

Актриса театра и кино Кристина Асмус очень осторожно рассказывает о себе и своей семье, но недавно рассекретила почти всю свою жизнь. Откровенничала супругу шоумена Гарика Харламова почему-то в ванной.

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