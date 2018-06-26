Умер российский музыкант, которого в мае сняли с рейса из-за неприятного запаха

Утром во вторник, 26 июня, стало известно о кончине российского музыканта, которого ранее сняли с рейса из-за неприятного запаха. Впоследствии выяснилось, что тело артиста плохо пахло из-за болезни.

Ушел из жизни всемирно известный американский музыкант

Речь идет о создателе группы "До мажор" и одним из основателей Московской рок-лаборатории Андрее Сучилине. В конце мая его высадили из самолета в Португалии. Во время полета мужчину закрыли в туалете, поскольку другие пассажиры жаловались на чудовищный запах.

Как сообщает близкий друг музыканта Лидия Тихонович накануне Сучилин ушел из жизни. Врачи диагностировали у пациента некроз тканей и провели ряд операций, однако сердце, почки и легкие не смогли справиться с инфекцией, вследствие чего он впал в кому, а позже скончался, передает URA.RU.