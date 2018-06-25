//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Шоумена Ревву заподозрили в плагиате
- Звезда сериала "Кухня" рассказала, как после родов сбросила 15 килограммов
- Николай Басков знает, кто продвигает Ольгу Бузову в шоу-бизнесе
- Актриса Анна Ардова выписана из больницы
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Культура 13+
Улицкая: россияне отстали от европейцев на 150 лет
25 июня 2018, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]
Писательница Людмила Улицкая заявила, что Россия, как и другие страны на постсоветском пространстве, отстает от Европы. По ее мнению, "Россия превращается в мировую провинцию".
Для того, чтобы нам стать европейцами, нужно по крайней мере 150 лет, считает Улицкая, передает РИА Новости. Единственно верный путь - повышать уровень образования и культуры, который сейчас очень низок в России. А также нужно снижать уровень агрессии, меньше раздражаться, злиться, не впадать в отчаяние.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
В Минтруде назвали размер средней пенсии в России в 2019 году
//Новости Гнездо.ру
//Новости RedTram
//В мире
Опубликовано видео с переднего края противостояния бойцов ЛНР и армии Украины
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Культура
//Общество
В «Артеке» специально к матчу Россия–Уругвай создается фан-зона на 3 тыс. детей
//Новости партнеров
//Общество
Сергей Безруков перед рождением второго ребенка показал дочку Машу
//Общество
Министерство спорта опровергло информацию об убийстве на базе в Новогорске
//Спорт
ЧМ-2018: Тренеры назвали состав сборной России по футболу на матч с Уругваем
//В мире
//Новости СМИ2
//Здоровье
Опасные последствия употребления зеленого чая выявили медики
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
Звезда сериала "Кухня" рассказала, как после родов сбросила 15 килограммов
В Ростове-на-Дону две маленькие девочки скончались в машине от жары
//В мире
В Минздраве Украины заявили об эпидемии туберкулёза в стране
//Общество
Песков рассказал, как Путин относится к реакции на тему пенсионной реформы
//В мире
В ДНР рассказали о неудачной попытке наступления ВСУ под Мариуполем
В Челябинской области завели дело после кончины девочки от отравления спиртным
//В мире
Пентагон признался в неспособности защитить Прибалтику от «вторжения России»
//Наука
Ученые рассказали об опасностях, таящихся в общественных туалетах
//Общество
//В мире
Украина направила в МИД РФ ноту с требованием предоставить допуск к осужденным
//Хоккей