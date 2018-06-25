Улицкая: россияне отстали от европейцев на 150 лет

Писательница Людмила Улицкая заявила, что Россия, как и другие страны на постсоветском пространстве, отстает от Европы. По ее мнению, "Россия превращается в мировую провинцию".

Для того, чтобы нам стать европейцами, нужно по крайней мере 150 лет, считает Улицкая, передает РИА Новости. Единственно верный путь - повышать уровень образования и культуры, который сейчас очень низок в России. А также нужно снижать уровень агрессии, меньше раздражаться, злиться, не впадать в отчаяние.