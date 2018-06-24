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Роман Толстого "Анна Толстого" признан среди лучших в истории
24 июня 2018, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
Роман "Анна Каренина" Льва Толстого признан среди лучших романов в истории и включен в рейтинг британской газеты The Daily Telegraph. "Анна Каренина" заняла третье место в рейтинг лучших романов в истории.
Рейтинг опубликован на сайте издания. В комментарии к списку романов отмечается, что знаменитый американский писатель Уильям Фолкнер считал роман Льва Толстого "Анна Каренина" лучшим литературным произведением в истории. В список, вошли 100 литературных произведений.
Первое место занял роман "Миддлмарч" английской писательницы Джордж Элиот (Мэри Энн Эванс). На втором месте - "Моби Дик" американского писателя Германа Мелвилла. Далее в рейтинге расположены романы "Женский портрет" Генри Джеймса и "Сердце тьмы" Джозефа Конрада.
В ТОП-100 лучших романов включены и другие произведения русских писателей: "Лолита" Владимира Набокова (54 место), "Доктор Живаго" Бориса Пастернака (65), "Преступление и наказание" Федора Достоевского (66) и "Евгений Онегин" Александра Пушкина (88).
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