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Близкие Говорухина рассказали о последних днях жизни режиссера
23 июня 2018, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
Близкие режиссера Станислава Говорухина, который скончался после тяжелой болезни 14 июня, рассказали о последних днях его жизни. Бизнесмен Юрий Растегин видел деятеля культуры за 10 дней до смерти.
По словам приятеля Говорухина, они даже сыграли несколько партий в шахматы. В последние дни Станислав Сергеевич, как отмечает в интервью "СтарХиту" Растегин, был уже очень слаб и с трудом мог передвигаться, однако по-прежнему участвовал в деятельности Комитета Госдумы по культуре, читал статьи для "Военного журнала", который издавался под его личным руководством.
Художник Никас Сафронов также приезжал к Говорухину в санаторий, где они пригубили вино и пили чай. За неделю до смерти режиссеру сообщили, что метастазы распространились в мозг. Впоследствии Станислав Сергеевич признался другу, что достойно завершает свой путь, поскольку пожил немало. Говорухину было 82 года.
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