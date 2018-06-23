Близкие Говорухина рассказали о последних днях жизни режиссера

Близкие режиссера Станислава Говорухина, который скончался после тяжелой болезни 14 июня, рассказали о последних днях его жизни. Бизнесмен Юрий Растегин видел деятеля культуры за 10 дней до смерти.

По словам приятеля Говорухина, они даже сыграли несколько партий в шахматы. В последние дни Станислав Сергеевич, как отмечает в интервью "СтарХиту" Растегин, был уже очень слаб и с трудом мог передвигаться, однако по-прежнему участвовал в деятельности Комитета Госдумы по культуре, читал статьи для "Военного журнала", который издавался под его личным руководством.

Художник Никас Сафронов также приезжал к Говорухину в санаторий, где они пригубили вино и пили чай. За неделю до смерти режиссеру сообщили, что метастазы распространились в мозг. Впоследствии Станислав Сергеевич признался другу, что достойно завершает свой путь, поскольку пожил немало. Говорухину было 82 года.