Ушел из жизни всемирно известный американский музыкант

Сегодня стало известно, что всемирно известный американский музыкант скончался в возрасте 54 лет. Согласно последней информации источников, речь идет о знаменитом барабанщике и продюсере Винни Поле.

Винсент Пол Эббот известен как основатель и участник хеви-метал группы под названием Pantera. О кончине артиста сообщили на официальной страничке коллектива в социальной сети Facebook.

К настоящему моменту данных о причине смерти барабанщика не поступало. Члены семьи безвременно ушедшего Пола попросили поклонников с уважением и пониманием отнестись к частной жизни людей, потерявших близкого и любимого человека.