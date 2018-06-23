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Ушел из жизни всемирно известный американский музыкант
23 июня 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что всемирно известный американский музыкант скончался в возрасте 54 лет. Согласно последней информации источников, речь идет о знаменитом барабанщике и продюсере Винни Поле.
Винсент Пол Эббот известен как основатель и участник хеви-метал группы под названием Pantera. О кончине артиста сообщили на официальной страничке коллектива в социальной сети Facebook.
К настоящему моменту данных о причине смерти барабанщика не поступало. Члены семьи безвременно ушедшего Пола попросили поклонников с уважением и пониманием отнестись к частной жизни людей, потерявших близкого и любимого человека.
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