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//Культура 13+

Ушел из жизни всемирно известный американский музыкант

23 июня 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Ушел из жизни всемирно известный американский музыкант
фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что всемирно известный американский музыкант скончался в возрасте 54 лет. Согласно последней информации источников, речь идет о знаменитом барабанщике и продюсере Винни Поле.

Ник Кейв считает своих российских фанатов дикими

Ник Кейв считает своих российских фанатов дикими

Винсент Пол Эббот известен как основатель и участник хеви-метал группы под названием Pantera. О кончине артиста сообщили на официальной страничке коллектива в социальной сети Facebook.

К настоящему моменту данных о причине смерти барабанщика не поступало. Члены семьи безвременно ушедшего Пола попросили поклонников с уважением и пониманием отнестись к частной жизни людей, потерявших близкого и любимого человека.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Порошенко ввел новые антироссийские санкции в отношении физлиц и компаний

Порошенко ввел новые антироссийские санкции в отношении физлиц и компаний

Украинский президент Петр Порошенко подписал новый список антироссийских санкций, в который включены семь российских политических партий, в том числе "Единая Россия, 1759 физических и 786 юридических лиц.

//В мире

Эрдоган убежден, что они с Путиным самые опытные политики в Генассамблее ООН

Эрдоган убежден, что они с Путиным самые опытные политики в Генассамблее ООН

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что они с президентом России Владимиром Путиным являются самыми опытными политиками в Генассамблее ООН. Об этом он сообщил накануне в интервью журналистам.

//Новости Гнездо.ру

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//Общество

Минфин не готов рисковать пенсионными средствами в России

Минфин не готов рисковать пенсионными средствами в России

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин РФ считает преждевременным инвестировать пенсионные накопления в высокорискованные активы, в том числе в наноиндустрию.

//В мире

Bloomberg удалило из своей публикации карту с "нейтральным" Крымом

Bloomberg удалило из своей публикации карту с "нейтральным" Крымом

Накануне информационное агентство Bloomberg удалило из своего материала карту с "нейтральным" Крымом. С просьбой убрать данную картинку из текста ранее обратились сотрудники посольства Украины в США.

//Новости ADWILE

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//В мире

Военный самолет разбился в США

Военный самолет разбился в США

В американском штате Нью-Мексико в минувшую пятницу потерпело крушение военное воздушное судно. Речь, согласно последним данным идет о легком турбовинтовом самолете А-29 Super Tucano ВВС США.

//Общество

В Сети появилось фото тысяч болельщиков, пытающихся попасть в Мавзолей

В Сети появилось фото тысяч болельщиков, пытающихся попасть в Мавзолей

В сети утром в субботу, 23 июня, появился снимок гигантской очереди, которая ведет к Мавзолею на Красной площади. Фотографией поделился главный редактор киностудии имени Горького Андрей Апостолов.

//Шоу-бизнес

Актер Джонни Депп оказался на грани разорения

Актер Джонни Депп оказался на грани разорения

Всемирно известный голливудский актер Джонни Депп признался, что утратил почти все свое состояние. По словам звезды, в настоящий момент он судится с организацией, которая управляла его средствами.

//Шоу-бизнес

В Сети смеются над купальником певицы, в котором не уместились ее достоинства

В Сети смеются над купальником певицы, в котором не уместились ее достоинства

Поклонники обсуждают в Сети экставагантный купальник солистка группы Serebro Ольги Серябкиной, в котором не уместились все достоинства певицы. Крошечный наряд не оставляет простора для воображения.

//В мире

Туристы в восторге: житель Армении один построил семиэтажный подземный храм

Туристы в восторге: житель Армении один построил семиэтажный подземный храм

Уникальный подземный храм появился в селе Ариндж на территории Армении. Семиэтажную пещеру за 23 года в одиночку создал профессиональный строитель Левон Аракелян, который являлся местным жителем.

//Культура

Близкие Говорухина рассказали о последних днях жизни режиссера

Близкие Говорухина рассказали о последних днях жизни режиссера

Близкие режиссера Станислава Говорухина, который скончался после тяжелой болезни 14 июня, рассказали о последних днях его жизни. Бизнесмен Юрий Растегин видел деятеля культуры за 10 дней до смерти.

//Новости партнеров

//Общество

Египетский футболист Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни

Египетский футболист Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни

Сегодня стало известно, что египетский футболист, член команды "Ливерпуль" Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни. Данное звание спортсмену присвоил лично глава республики Рамзан Кадыров.

//Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева пригрозил отсудить квартиру у своего приемного отца

Сын Сергея Зверева пригрозил отсудить квартиру у своего приемного отца

Сын Сергея Зверева пригрозил знаменитому отцу, что отсудит у него квартиру, если тот перестанет ему помогать материально. Отношения между стилистом и его приемным сыном уже несколько лет все ухудшаются.

//В мире

Американский журналист сообщил о роковой ошибке США в отношении России

Американский журналист сообщил о роковой ошибке США в отношении России

Редактор военного раздела американского издания National Interest Дейв Маджумдар в минувшую пятницу, 22 июня, рассказал, какую роковую ошибку допустили Соединенные Штаты Америки в отношении с Россией.

//Культура

Ушел из жизни всемирно известный американский музыкант

Ушел из жизни всемирно известный американский музыкант

Сегодня стало известно, что всемирно известный американский музыкант скончался в возрасте 54 лет. Согласно последней информации источников, речь идет о знаменитом барабанщике и продюсере Винни Поле.

//Общество

Тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге повысят почти на 5%

Тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге повысят почти на 5%

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о скором повышении тарифов ЖКХ. Согласно последней информации, предоставленной Смольным, платить значительно больше гражданам придется уже со следующего месяца.

//Общество

Авиакомпании обязали предоставлять гостиницы пассажирам задержанных рейсов

Авиакомпании обязали предоставлять гостиницы пассажирам задержанных рейсов

Гостиничные услуги будут предоставляться пассажирам задержанных авиарейсов, а также транзитным пассажирам. Соответствующее распоряжение уже подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

//Общество

Пришельцы забирают обратно сокровища после постройки древних сооружений

Пришельцы забирают обратно сокровища после постройки древних сооружений

Уфологи предполагают, что инопланетяне возвращают свои драгоценные артефакты, которые хранились в древних сооружениях. Возможно, именно поэтому жителям многих стран удается так часто видеть появление НЛО.

//В мире

Италия: Евросоюз может развалиться в течение года

Италия: Евросоюз может развалиться в течение года

Министр внутренних дел Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини убежден, что в настоящий момент будущее Евросоюза поставлено на карту. Политик не исключил, что ЕС развалится в течение года.

//Новости СМИ2

//Общество

Болельщики радостно уселись в дорожную яму в Нижнем Новгороде

Болельщики радостно уселись в дорожную яму в Нижнем Новгороде

После матча с Аргентиной болельщики пошли гулять по Нижнему Новгороду и наткнулись на большой провал асфальта на перекрестке улиц Варварской и Володарского. Они весело залезли туда и стали фотографироваться.

//Криминал

В Ростове уволили отделение полицейских из-за запрещенных средств

В Ростове уволили отделение полицейских из-за запрещенных средств

В Ростове-на-Дону уволили весь личный состав подразделения по контролю за оборотом наркотиков Ленинского района города после того, как в кабинете главы подразделения нашли 10 расфасованных килограммов наркотиков.

//Общество

В Крыму найдены затонувшие картины Айвазовского

В Крыму найдены затонувшие картины Айвазовского

В одном из нижних трюмов парохода «Генерал Коцебу», затонувшего в 1895 году у берегов Крыма, обнаружены картины. Предположительно, около десятка полотен могут принадлежать кисти Ивана Айвазовского.

//В мире

Почти половина немцев хочет отставки Ангелы Меркель

Почти половина немцев хочет отставки Ангелы Меркель

Порядка 43% жителей ФРГ не возражали бы против отставки действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Такие данные сообщили сегодня представители Института общественного мнения YouGov.

//Общество

В МЧС предупреждают о сильной жаре в Москве 23 июня

В МЧС предупреждают о сильной жаре в Москве 23 июня

В субботу, 23 июня, в столичном регионе ожидается сильная жара. Столбики термометров могут подняться до отметки +32. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по городу Москве.

//Культура

СМИ: Анну Ардову срочно прооперировали

СМИ: Анну Ардову срочно прооперировали

Популярная актриса Анна Ардова была экстренно прооперирована в одной из московских клиник. Как сообщают СМИ, операция проводилась в связи с тяжелым заболеванием почки, которым страдает 48-летняя актриса.

//Новости Redtram

//Культура

Ник Кейв считает своих российских фанатов дикими

Ник Кейв считает своих российских фанатов дикими

Австралийский рок-музыкант Ник Кейв считает своих российских фанатов «дикими, но симпатичными». Музыкант признался, что концерт в России – это всегда большое удовольствие для него.

//Политика

Раскрыт проект секретной шпионской подлодки США

Раскрыт проект секретной шпионской подлодки США

В СМИ США попали изображения секретной разведывательной подводной лодки нового поколения Sub 2000. Субмарина представляет собой "радикальный разрыв" с предыдущими американскими проектами.

//В мире

Группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону Дамаска

Группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону Дамаска

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что сегодня в южной зоне деэскалации на сторону Дамаска перешла первая крупная группировка «Сирийской свободной армии».

//Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев показал подросшего сына

Дмитрий Шепелев показал подросшего сына

Телеведущий Дмитрий Шепелев практически не публикует фотографий сына, но иногда все-таки балует своих поклонников. На одном из последних фото, где пятилетний Платон запечатлен со спины, он смотрит в окно.

//В мире

В Сербии прошел концерт-реквием в память о подвиге народа в ВОВ

В Сербии прошел концерт-реквием в память о подвиге народа в ВОВ

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, в Сербии на Мемориальном кладбище освободителей Белграда прошел концерт-реквием, посвященный 77-летней годовщине начала Великой Отечественной войны.

//Общество

Поэт Наум Коржавин скончался в США

Поэт Наум Коржавин скончался в США

Наум Коржавин, автор поэтических книг, прозаик, переводчик и драматург, умер в США, куда вынужден был эмигрировать в 70-х годах. О его смерти сообщила в своем Facebook Вероника Долина.

//Культура

Во время концерта в Киеве на Гребенщикова напал радикал

Во время концерта в Киеве на Гребенщикова напал радикал

Сегодня, 22 июня, Борис Гребенщиков со своим музыкальным коллективом приехал в Киев, чтобы дать несколько концертов. Однако во время выступления подвергся нападкам ультраправого активиста.

//Политика

Генассамблея ООН настоятельно призвала РФ вывести войска из Приднестровья

Генассамблея ООН настоятельно призвала РФ вывести войска из Приднестровья

Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции, который предложила Молдавия с призывом к России вывести войска из Приднестровья. "За" проголосовали 64 страны, 14 высказались против и 83 воздержались.

//Наука

Медики рассказали, какие женщины реже страдают от рака груди

Медики рассказали, какие женщины реже страдают от рака груди

Американские ученые заявили, что девушки и женщины средних лет, имеющие избыточный вес, становятся жертвами рака груди в среднем примерно в два раза реже, чем их стройные сверстницы.

//Общество

С этими болельщиками не соскучишься

С этими болельщиками не соскучишься

Те, кто считают, что в метро ездить скучно, вероятно, задумаются. Во время чемпионата по футболу в подземке много интересного. Все благодаря иностранным болельщикам без комплексов!

//Общество

Почему Анна Кузнецова и органы опеки боятся увидеть ребёнка?

Почему Анна Кузнецова и органы опеки боятся увидеть ребёнка?

«АН» продолжает следить за судьбой маленького Кирилла Тихонкова. Прошло уже три недели с момента силового изъятия ребёнка от бабушки с дедушкой, которые приехали в гостиницу «Звёздная» для исполнения судебного решения о передаче внука биологической матери.

//Экономика

Депутат Госдумы рассказала, как будут повышать пенсии в России

Депутат Госдумы рассказала, как будут повышать пенсии в России

Повышение пенсий в Российской Федерации в случае пенсионной реформы будет происходить в рамках действующего механизма индексации. Об этом рассказала депутат Государственной думы Ольга Баталина.

//В мире

В Совфеде прокомментировали приговор Петру Порошенко

В Совфеде прокомментировали приговор Петру Порошенко

Член комитета Совета федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала известие о приговоре к пожизненному тюремному заключению президента Украины Петра Порошенко.

//Криминал

Арестована замглавврача клинического центра им. Сеченова

Арестована замглавврача клинического центра им. Сеченова

Пресненский районный суд столицы арестовал заместителя главного врача Клинического центра им. И. М. Сеченова, ревматолога высшей категории Елену Вороненкову. Женщину обвиняют в даче взятки.

//Политика

Американский генерал рассказал, от кого исходят космические угрозы

Американский генерал рассказал, от кого исходят космические угрозы

Иран и КНДР все также стремятся разработать оружие для противодействия в космосе. Об этом заявил начальник стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен на слушаниях в нижней палате парламента США.

//Общество

Крымские правоохранители провели выемку документов в администрации Ялты

Крымские правоохранители провели выемку документов в администрации Ялты

Сегодня, 22 июня, с самого утра крымские правоохранители проводили выемку документов в администрации Ялты. По информации местного общественника Сергея САРДЫКО, это связано с делом экс-главы администрации города Андреем РОСТЕНКО, которого обвиняют в превышении должностных полномочий

//В мире

Посол РФ в Лондоне направил письмо принцу Чарльзу

Посол РФ в Лондоне направил письмо принцу Чарльзу

Принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой посетил сегодня Солсбери, чтобы проверить ход программы восстановления, действующей в городе после инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.

//Происшествия

Приехавшего на ЧМ-2018 американца забрали в психбольницу

Приехавшего на ЧМ-2018 американца забрали в психбольницу

Американский болельщик госпитализирован в психиатрическую больницу Санкт-Петербурга прямо из номера отеля, где он остановился с отцом. Он вел себя настолько неадекватно, что к нему пришлось применить силу.

//В мире

Посол России уверен в вероятности встречи с Юлией Скрипаль

Посол России уверен в вероятности встречи с Юлией Скрипаль

Посол России в Великобритании Александр Яковенко уверен в вероятности встречи российских дипломатов с Юлией Скрипаль, которая в марте была госпитализирована с отравлением в Солсбери.

//Спорт

Бразилия - Коста-Рика 2:0

Бразилия - Коста-Рика 2:0

Сборные Бразилии и Коста-Рики - одно из самых интересных противостояний в группе Е чемпионата мира-2018. Арбитр добавил дополнительные шесть минут к основному времени, и они решили судьбу матча.

//Наука

Ученые заявили о смертельной опасности соли

Ученые заявили о смертельной опасности соли

Международная группа ученых завершила многолетнее исследование влияния употребления соли на повышение риска смерти. Полученные специалистами результаты опровергают предыдущие исследования.

//live

«Юмашев посоветует Путину, как извести весь русский народ!»

«Юмашев посоветует Путину, как извести весь русский народ!»

Владимир Путин переназначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. В 1997-1998 гг. Юмашев возглавлял администрацию президента Ельцина. Вопрос: «Что может насоветовать Путину муж Тани Дьяченко?»

//Политика

Жириновский: большая часть Украины вернется в Россию

Жириновский: большая часть Украины вернется в Россию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина – «провалившееся государство», которое сейчас существует только за счет подачек Евросоюза. Но скоро европейцам это «надоест», и они «бросят чемодан без ручки».

//Общество

Запрет на молоко из Белоруссии отменен

Запрет на молоко из Белоруссии отменен

Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию молочные продукты из Белоруссии, введенные в июне ограничения на поставки молока в таре более 2,5 л сняты, но только для ограниченного числа компаний.

//Наука

Названа генетическая причина алкогольной зависимости

Названа генетическая причина алкогольной зависимости

Международная группа ученых пришла к выводу, что склонность к употреблению алкоголя кроется в миндалевидном теле головного мозга. Во всем оказался виноват ген GAT-3, вызывающий изменения в мозге.

//Общество

Историческое здание Дворца эмира Бухарского в Ялте разваливается на глазах

Историческое здание Дворца эмира Бухарского в Ялте разваливается на глазах

Дворец эмира Бухарского, расположенный на территории санатория «Ялта» КЧФ (Краснознаменный Черноморский флот ВМФ СССР), находится в плачевном состоянии, но никто не предпринимает попыток его ремонта.

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