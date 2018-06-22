Австралийский рок-музыкант Ник Кейв считает своих российских фанатов «дикими, но симпатичными». Музыкант признался, что концерт в России – это всегда большое удовольствие для него.

Ник Кейв – поэт, композитор, писатель, мультиинструменталист. Ранее в России он был «широко известен в узких кругах» поклонников андерграунда. Его упоминал Сергей «Африка» Бугаев в знаменитом фильме «Асса», когда привел героиню фильма в свою комнату и показывал ей висящие на стене плакаты: «Это Юрий Гагарин. А это – певец мой любимый, Ник Кейв».

Сейчас Нику Кейву 60 лет, и его известность пересекла все страны и континенты. Фронтмен группы Nick Cave&The Bad Seeds признался, что играть концерты в России – всегда большое удовольствие для него.

«Я никогда не считал российскую публику угрюмой. Она дикая, но я думаю, что она чувствует родство с темными мрачными мотивами, которые пронизывают мою музыку. Для меня всегда большое удовольствие играть концерты в России», - поделился музыкант в интервью РИА Новости.