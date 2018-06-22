Подмосковным музеям подарили редкие экспонаты

Подмосковные музеи неожиданно получили редкие экспонаты от меценатов. Это и многочисленные статуэтки, картины, предметы быта, мебель и другие произведения искусства, которые теперь будут радовать глаз посетителей.

Так, Зарайскому кремлю подарили шесть картин — работы Ивана Ковальского, Николая Кошелева, Иосифа Шклявера, неизвестных художников конца XVIII – первой трети XIX века. Историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина получил в подарок бронзовые статуэтки французских королей Генриха III и Генриха IV, фарфоровое панно второй половины XIX века, медное блюдо с античным сюжетом, предметы крестьянского быта XVIII – XIX веков, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

А вот Серпуховскому историко-художественному музею подарили предметы из дома известного живописца Александра Бузовкина — два настенных шкафчика и полку с резным декором. Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей получил французский фарфоровый кофейник начала XIX века.