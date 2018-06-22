Басилашвили прокомментировал мнение Кикабидзе о развале СССР

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал мнение актера Вахтанга Кикабидзе о развале СССР. Кикабидзе рассказал в интервью, что обрадовался, узнав о развале СССР в 1991 году, по этому поводу они собрались с друзьями и накрыли стол. Юрий Антонов заявил, что слова Вахтанга Кикабидзе о СССР "омерзительны"

По признанию грузинского актера, он ненавидел герб Советского Союза, который назвал самым бездарным произведением, существующим на полотне. Мнение Кикабидзе получило широкий общественный резонанс.

Олег Басилашвили полагает, что Вахианг Кикабидзе настолько талантливый человек, что его знали бы и при другой политической системе, если бы она была в нашей стране, передает радиостанция «Говорит Москва».

По поводу герба Басилашвили отметил, что в символике СССР присутствует план мировой экспансии. «Если внимательно посмотреть на герб Советского Союза, то мы увидим, что на нем изображён земной шар в окружении золотистых колосьев, а земной шар весь покрыт эмблемой серп и молот. То есть, все страны, которые, допустим, не хотели идти по социалистическому, коммунистическому пути, они тоже, так сказать, приговаривались этим гербом к тому, чтобы стать в результате коммунистическими странами», — объяснил народный артист.