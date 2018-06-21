Первый в России шахматный интернат появится в Подмосковье

В Подмосковье начинают строить первый в России профессиональный спортивный шахматный интернат. Его открытие поможет создать базу шахматистов, которые будут в дальнейшем улучшать навыки игры, становясь профессионалами.

Для интерната использовали неработающее здание в деревне Горки. Площадь спортивного комплекса охватит 6300 квадратных метров. В начале нового учебного года будут открыты учебный центр, спортплощадки и столовая. До конца года предполагается сдать в эксплуатацию жилой корпус на 300 человек, и уже в январе будущего года туда поселятся первые ученики, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Отметим, что будущий интернат – это лучшие преподаватели-гроссмейстеры, сильная учебная программа с углубленным изучением английского языка, комфортные условия круглосуточного проживания с трехразовым питанием, а также обмен опытом между спортсменами.