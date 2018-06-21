Кикабидзе высказался о скандале, случившемся из-за его неприятия герба СССР

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не испытывал ненависти к Советскому Союзу или его гражданам. Кикабидзе прокомментировал скандал, который получился после его слов о ненависти к гербу СССР. Пушков высказался о мнении актёра Вахтанга Кикабидзе по распаду СССР

"Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чем тут люди, жившие в СССР?" — пояснил сегодня грузинский актер в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Российский политик Алексей Пушков ранее сказал, что Вахтанг Кикабидзе без СССР артист остался бы "малоизвестным певцом с окраины Европы".

Кикабидзе уверен, что свою карьеру он сделал сам и благодарить никого за нее не собирается. "Что, надо упасть в ноги? По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал. Неправильная это интерпретация", — возмущен артист.

Кикабидзе ранее в интервью заявил о том, что был рад распаду СССР и отметил с друзьями это событие.