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Юбилейная, десятая «Сказочная верста» будет установлена в Челябинской области

21 июня 2018, 09:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Юбилейная, десятая «Сказочная верста» будет установлена в Челябинской области

Необычный арт-объект, указывающий расстояния до мест рождения сказочных и былинных героев России, откроется 8 июля в сказочной деревне «Горка». Знак появится во владениях царя Семигора - героя уральских легенд и станет десятым подобным знаком, установленным в разных городах России.

8 июля 2018 года во время проведения IV традиционного Фестиваля семейных сказочных игр "Изумрудный город" в ФСК "Горка" состоится символическое появление Царя Семигора на "Сказочной карте России" и Южном Урале.

Как рассказал автор проекта "Сказочная карта России" Алексей Козловский, ставший инициатором установки "сказочных верст", подобные арт-объекты устанавливаются на родине сказочных героев и помогают взаимно регионам продвигать свои туристические проекты, основанные на культурном наследии страны - сказках, былинах, сказах и легендах.

Указатели подскажут, какое расстояние до терема Царя Берендея (Переславль-Залесский), до резиденции Снегурочки (Кострома), до родины Елены Прекрасной (Шадринск, Курганская область), до вотчины Деда Мороза (Великий Устюг, Вологодская область), до родины Ильи Муромца (город Муром, Владимирская область), до родины Глинышка (город Яранск, Кировская область), до владений Бабы Яги (село Кукобой, Ярославская область) и до избушки Кикиморы в "Заповеднике сказок" (город Киров), - отметила руководитель уральского сказочного проекта о царе Семигоре Оксана Стельмах.

Информационный спонсор проекта – медиахолдинг «Гранада Пресс»

 

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Юбилейная, десятая «Сказочная верста» будет установлена в Челябинской области

Юбилейная, десятая «Сказочная верста» будет установлена в Челябинской области 09:47

Необычный арт-объект, указывающий расстояния до мест рождения сказочных и былинных героев России, откроется 8 июля в сказочной деревне «Горка». Знак появится во владениях царя Семигора - героя уральских легенд и станет десятым подобным знаком, установленным в разных городах России. >>

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