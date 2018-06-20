Стала известна причина смерти Юрия Арояна

В Петербурге скончался актер Юрий Ароян, известный по ролям во многих отечественных сериалах. Его близкая подруга рассказала о последних днях Арояна и из-за чего умер 67-летний актер.

По словам Татьяны Муратзиной, в последнее время у артиста обострились хронические заболевания из-за ограниченности движения, поскольку он сломал ногу. Последние дни ему несколько раз вызывали скорую помощь, врачи предлагали госпитализацию. Но он не соглашался, подписывал отказ. Умер вечером 19 июня врачи поставили диагноз "сердечная недостаточность".