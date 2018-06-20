Опубликована первая фотография ABBA в студии после 35-летнего перерыва

Первая фотография впервые воссоединившейся после 35 лет легендарной группы АВВА появилась в Instagram. Ее разместила менеджер квартета Йорель Хансер. Музыканты записывают в студии новые песни.

На фото легендарные певицы Агнета и Фрида пишут композиции, а двое их коллег Бьорн и Бенни не видны, но они тоже там, говорится в подписи к фото. Как ранее сообщалось, песни будут представлены публике в декабре текущего года.

Легендарная шведская группа планирует провести виртуальные гастроли в 2019 году. На сцене будут цифровые копии участников квартета.