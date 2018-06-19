Ушел из жизни внук основателя театра Вахтангова
19 июня 2018, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]
Умер член Союза художников СССР, академик Российской Академии художеств, 75-летний живописец Евгений Вахтангов, внук основателя Вахтанговского театра Евгения Багратионовича Вахтангова.
Он умер в Москве на 76 году жизни. Картины Евгения Вахтангова включены в собрание Государственной Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского музея в Петербурге, находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Последняя персональная выставка автора состоялась в Москве в 1995 году, после чего он стал преподавать в ГИТИСе.
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