Ушел из жизни внук основателя театра Вахтангова

Умер член Союза художников СССР, академик Российской Академии художеств, 75-летний живописец Евгений Вахтангов, внук основателя Вахтанговского театра Евгения Багратионовича Вахтангова.

Он умер в Москве на 76 году жизни. Картины Евгения Вахтангова включены в собрание Государственной Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского музея в Петербурге, находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Последняя персональная выставка автора состоялась в Москве в 1995 году, после чего он стал преподавать в ГИТИСе.

Евгений Сергеевич долго болел. День и место прощания будут известны позднее.