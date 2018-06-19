Национальные языки республик перестанут быть главными

Из-за многочисленных жалоб родителей по поводу навязывания детям национального языка республик в Государственной думе в первом чтении рассмотрят поправки в закон «Об образовании в РФ», касающиеся изучения родных языков.

Документ вызвал неоднозначную реакцию в ряде регионов, поэтому была создана рабочая группа, которая выработала компромиссный вариант. Принимая в первом чтении законопроект, депутаты намерены одновременно проголосовать за развёрнутое постановление, в котором будет изложена концепция изменения законопроекта, отмечает сайт News.ru.

Предлагается оставить изучение родных языков в обязательной школьной программе. При этом русский язык включить в число родных языков. До сего дня он считался исключительно государственным языком. Право выбора родного языка, при включении этого предмета в обязательную программу, будет за учащимися, если они совершеннолетние, или если несовершеннолетние — их представителями: родителями или опекунами.

Стоит отметить, что в свете последних событий принято решение о создании фонда поддержки родных языков России. Это предложение будет отражено в постановлении Государственной думы.