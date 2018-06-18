Иосиф Кобзон госпитализирован

Знаменитый российский эстрадный певец Иосиф Кобзон был сегодня госпитализирован в одну из московских больниц в связи с ухудшением самочувствия, сообщила пресс-секретарь артиста.

«У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы», - рассказала пресс-секретарь народного артиста СССР.

Ранее поклонники заподозрили, что состояние здоровья Иосифа Кобзона стало ухудшаться. На одном из последних концертов с его участием зрители заметили, что артист передвигается с трудом, и его поддерживает помощник.

Кроме того, в 2005 году у артиста был диагностирован рак. Он перенес операцию и с тех пор находится под постоянным наблюдением специалистов. О причине сегодняшней госпитализации представители артиста не сообщили, передает «Пятый канал».