В Подмосковье можно почитать книгу на природе

На улице установилась настоящая жара и в Подмосковье начинают открываться летние читальные залы. Особо отмечается, что в этом году в парках и при библиотеках будет работать 867 таких залов.

Читальные залы будут работать с 11 часов утра до 6 часов вечера до конца августа. Ожидается, что их посетят не менее 40 тысяч человек, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Заметим, что для посетителей будут организованы различные мероприятия, в том числе библиопикники, викторины, турниры, мастер-классы, творческие встречи, литературно-музыкальные выступления.