Памятник Колчаку в Иркутске решено не сносить

В Иркутске не снесут памятник Александру колчаку, так постановил Кировский районный, отказав в коллективном иске о сносе памятника у Знаменского монастыря. При этом иск был подан еще в апреле этого года.

Иск подали больше 20 человек. Они требовали также убрать мемориальную доску в здании вокзала станции Иркутск-Пассажирский и надпись на фронтоне здания Иркутского областного краеведческого музея. Ответчиками выступают администрация областного цента и правительство Иркутской области, передает сайт Телеинформ.

Напомним, в прошлом году суд уже рассматривал подобное дело. Тогда считали, что Александр Колчак до сих пор является нереабилитированным военным преступником. В иске, однако, было отказано, поскольку суд посчитал, что права, свободы и законные интересы административного истца никаким образом не нарушались и не затрагивались.