Близкий друг Говорухина рассказал о его тяжелой болезни
15 июня 2018, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
Известный художник Никас Сафронов прокомментировал для журналистов смерть своего близкого друга, режиссера Станислава Говорухина. По словам Никаса, он узнал о тяжёлом заболевании лишь в прошлом году.
Говорухин тогда уезжал в Израиль для проведения операции по удалению легкого. Что-то в Израиле пошло не так, и Говорухин вернулся в Россию, так и не избавившись от своих проблем со здоровьем.
За день до смерти друга Никас Сафронов улетел в Саратов на открытие выставки. Он был совершенно уверен, что по возвращении обязательно навестит режиссера.
"Если бы Станислав Сергеевич хоть как-то показывал нам, насколько ему плохо, жаловался на свое здоровье, то, может, для нас не стало бы таким шоком известие о его кончине. Но он вел себя как обычно: так же беседовал, так же спорил, так же сердился, когда чем-то был недоволен. И это всех успокаивало", – рассказал Сафронов, передают Dni.Ru.
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