Максимальный балл по ЕГЭ получили школьники Подмосковья

Отгремела пора основных экзаменов ЕГЭ и стали известны первые результаты. Двадцать школьников из Подмосковья получили максимальные сто баллов на ЕГЭ, при этом треть из них заработала высший балл по профильной математике.

Отмечается, что пятеро ребят стали стобалльниками по географии, восемь — по информатике, семеро — по профильной математике. Так же чиновники отмечают, что с 2017 года преподавателям, чьи ученики получают сто баллов на ЕГЭ, полагается премия в размере ста тысяч рублей, передает сайт Подмосковье сегодня.

Напомним, что в прошлом году сто баллов на ЕГЭ получили в общей сложности 323 подмосковных выпускника. При этом трое из них сдали на сто баллов сразу три предмета.