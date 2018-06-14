Что рассказала Лия Ахеджакова о Говорухине

Легендарная советская и российская актриса Лия Ахеджакова довольно кратко прокомментировала новость о смерти режиссера Станислава Говорухина: «Я знала его еще молодым, он очень изменился».[related-articles]

«Я знала его и общалась с ним, когда мы были молоды, в Одессе на студии. Он очень изменился с тех пор. Очень сочувствую», – цитирует Ахеджакову «360».

По словам Ахеджаковой, она запомнила режиссера светлым и симпатичным человеком. Вместе они сыграли в фильмах «Сукины дети» и «Любовь-морковь 3».

Прощание с режиссером, сценаристом и актером Станиславом Говорухиным состоится в субботу, 16 июня. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Место, где состоится прощание, будет названо позже.