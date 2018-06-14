Актриса Лиза Арзамасова работает как индивидуальный предприниматель

Учась на продюсерском факультете института она овладела бухгалтерией и финансированием. Что и неудивительно, почти у всех актёров сейчас своё ИП.



"Да, я работаю как индивидуальный предприниматель. Это удобнее, налоговая система проще. Что касается математики, то у меня к ней своеобразная любовь: через любовь к цифрам, - говорит Арзамасова. - Любимых несколько, а самое-самое любимое число – 17. У меня в прошлом – 2017 году так много всего хорошего произошло! И я родилась 17 марта. И мне кажется, что если что-то повторять 17 раз, то обязательно всё получится. Текст или какое-нибудь физическое упражнение".



Но по 17 раз за день она не созванивается с девчонками из "Папиных дочек". "Не могу сказать, что мы сейчас поддерживаем какие-то очень близкие отношения. Но мы по-доброму относимся друг к другу. Когда закончился проект, конечно, каждый из нас пошёл своим путём – в профессии, в личной и семейной жизни. Мы очень рады, когда пересекаемся друг с другом по работе. С Мирой Карпович – на благотворительных мероприятиях, с Дашей Мельниковой встречались, чтобы сделать что-то вместе для благотворительного фонда «Старость в радость». С Катей Старшовой давно не виделась, очень бы хотела её встретить.



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