Накануне чемпионата мира в Москве поставили два раза по три
14 июня 2018, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Москву рвутся не только болельщики со всего мира, но и чеховские сестры. В МХТ имени Чехова и Студии театрального искусства с разницей в неделю начались премьеры «Трех сестер». Поскольку Студия театрального искусства недавно стала филиалом МХТ, две версии пьесы по сути идут в одном и том же театре.
Зритель может отправиться на постановку Константина Богомолова: она на основной сцене МХТ. Либо выбрать спектакль общего худрука объединенного театра Сергея Женовача на сцене СТИ.
В разные годы «Три сестры» ставили Константин Станиславский, Георгий Товстоногов, Юрий Любимов, Олег Ефремов, Анатолий Эфрос, Галина Волчек, Пётр Фоменко, Лев Додин, Андрей Кончаловский, Петер Штайн... В начале 80-х в Москве прошло сразу четыре премьеры знаменитой пьесы. И вот режиссеры снова вспомнили о чеховских сестрах. «Последние три сезона программные постановки пьесы появились в нескольких российских театрах — от новосибирского «Красного факела» до БДТ, а сдвоенная премьера МХТ-СТИ стала своего рода знаковой кульминацией нового интереса», – пишет Коммерсантъ.
14 июня в России начинается другое масштабное зрелище – чемпионат мира по футболу. Надеемся, что сегодняшний московский спортивный спектакль двух братьев Миранчуков не превратится в трагифарс.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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