В Госдуме сообщили о смерти Говорухина
14 июня 2018, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об уходе из жизни режиссера Станислава Говорухина. В ходе заседания нижней палаты парламента он сообщил, что последние дни Говорухин находился в санатории "Барвиха".
"Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", — сказал Володин, передает РИА Новости. Депутаты почтили память знаменитого режиссера минутой молчания.
Вчера в СМИ появились сообщения о кончине известного российского режиссера Станислава Говорухина. В Государственной думе решительно опровергли данную информацию.
Жена 82-летнего режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина Галина Борисовна рассказала, как себя чувствует ее муж и какую панику вызвали среди родственников сообщения СМИ о кончине режиссера.
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