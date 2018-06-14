В Госдуме сообщили о смерти Говорухина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об уходе из жизни режиссера Станислава Говорухина. В ходе заседания нижней палаты парламента он сообщил, что последние дни Говорухин находился в санатории "Барвиха".

"Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", — сказал Володин, передает РИА Новости. Депутаты почтили память знаменитого режиссера минутой молчания.

Вчера в СМИ появились сообщения о кончине известного российского режиссера Станислава Говорухина. В Государственной думе решительно опровергли данную информацию.

Жена 82-летнего режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина Галина Борисовна рассказала, как себя чувствует ее муж и какую панику вызвали среди родственников сообщения СМИ о кончине режиссера.