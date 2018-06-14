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Челябинская область появится на "Сказочной карте России"
14 июня 2018, 10:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Новый сказочный проект, основанный на легендах Южного Урала и направленный на развитие внутреннего и событийного туризма стартует в Уральском федеральном округе. Владения богатыря Семигора - героя уральских легенд, появятся в Челябинской области и представят регион на "Сказочной карте России".
Как сообщила автор уральского сказочного проекта Оксана Стельмах, символическое появление богатыря Семигора на "Сказочной карте России" состоится 8 июля 2018 года во время проведения IV традиционного Фестиваля семейных сказочных игр "Изумрудный город" в ФСК "Горка".
"Главным героем праздника станет царь Семигор – хранитель уральской природы, настоящий богатырь. Былинный персонаж стал украшением сказочной карты России, а Челябинская область стала 27-ым по счету регионом, который там появится", - рассказала Оксана Стельмах.
Организаторы праздника подготовили для всех гостей особенный сюрприз: в разгар Чемпионата мира по футболу на Фестивале состоится Кубок Семигора по сказочному футболу и традиционные спортивные соревнования – "Забег малышей".
Самой зрелищной частью фестиваля по традиции станет конкурсное шествие-дефиле в сказочных костюмах. Обладатели самого яркого и интересного образа будут награждены сувенирами и подарками.
Культурно-туристический проект "Сказочная карта России" направлен на развитие и продвижение территорий и достопримечательностей российских регионов на основе сказок, былин и легенд. Среди прочих на карту уже помещены город Переславль-Залесский в Ярославской области – родина Царя Берендея, Кострома – родина Снегурочки, Киров – родина Ивана-Царевича, город Шадринск - родина Царевны-Лягушки и Елены Прекрасной, город Яранск - родиной Глинышка, село Кукобой Ярославской области – родина Бабы Яги и многие другие.
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