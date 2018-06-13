Супруга Говорухина рассказала о его самочувствии

Жена 82-летнего режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина Галина Борисовна рассказала, как сейчас себя чувствует ее муж и какую панику вызвали среди родственников сообщения СМИ о кончине режиссера. В Госдуме опровергли новость о кончине режиссера Станислава Говорухина

Говорухин чувствует себя замечательно, на аппетит не жалуется, говорить ни с кем не хочет, так что журналистам с ним связываться нет смысла. По ее словам, жаль родственников и друзей. Многие уже засобирались в Москву, кто-то уже взял билет из Германии. "Его сестре 86 лет. Она чуть не сошла с ума в Казани", — поделилась Галина Борисовна, сообщает kp.ru.

По сведениям телеграм-канала Mash, Говорухин живет в специально обустроенной для него вип-палате в седьмом корпусе санатория "Барвиха". Медики разрешают режиссеру ездить на деловые встречи, тем не менее за его состоянием постоянно наблюдают в условиях медицинского учреждения.