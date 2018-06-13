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Супруга Говорухина рассказала о его самочувствии

13 июня 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Супруга Говорухина рассказала о его самочувствии
globallookpress.com

Жена 82-летнего режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина Галина Борисовна рассказала, как сейчас себя чувствует ее муж и какую панику вызвали среди родственников сообщения СМИ о кончине режиссера.

В Госдуме опровергли новость о кончине режиссера Станислава Говорухина

В Госдуме опровергли новость о кончине режиссера Станислава Говорухина

Говорухин чувствует себя замечательно, на аппетит не жалуется, говорить ни с кем не хочет, так что журналистам с ним связываться нет смысла. По ее словам, жаль родственников и друзей. Многие уже засобирались в Москву, кто-то уже взял билет из Германии. "Его сестре 86 лет. Она чуть не сошла с ума в Казани", — поделилась Галина Борисовна, сообщает kp.ru.

По сведениям телеграм-канала Mash, Говорухин живет в специально обустроенной для него вип-палате в седьмом корпусе санатория "Барвиха". Медики разрешают режиссеру ездить на деловые встречи, тем не менее за его состоянием постоянно наблюдают в условиях медицинского учреждения.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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В Кремле прокомментировали встречу Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре

В Кремле сегодня прокомментировали переговоры президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Саммит политиков в минувший вторник, 12 июня, состоялся на острове Сентоса в Сингапуре.

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На Украине «Северный поток-2» назвали угрозой европейской цивилизации

На Украине «Северный поток-2» назвали угрозой европейской цивилизации

Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что участие Германии в проекте «Северный поток-2» негативно влияет на всю Европу.

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Евросоюзу нужна новая восточная политика, считают в Германии

Евросоюзу нужна новая восточная политика, считают в Германии

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В США предрекли конец американского господства в космосе

В США предрекли конец американского господства в космосе

Американскому господству в космосе придет конец, если Вашингтон прекратит финансирование МКС. Такое мнение в разговоре со СМИ высказал Роберт Барр, ранее представлявший в конгрессе Республиканскую партию.

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Путин назвал дату нового визита Алиева в Россию

Путин назвал дату нового визита Алиева в Россию

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Андрей Канчельскис: "Это худшая сборная России, которую я видел"

Андрей Канчельскис: "Это худшая сборная России, которую я видел"

Бывший полузащитник сборной СССР, СНГ и России по футболу Андрей Канчельскис поделился своим мнением относительно нынешнего состояния национальной футбольной команды: "Есть проблемы".

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Результаты ДНК-тест сына Сергея Зверева заставили юношу разрыдаться

Результаты ДНК-тест сына Сергея Зверева заставили юношу разрыдаться

Сын шоумена Сергея Зверева продолжает искать ответы на вопросы, которые не дают ему покоя последнее десятилетие. Кто он на самом деле эпатажному артисту? Где его биологическая мать?

//Общество

Скажи иностранцам «Нет!»

Скажи иностранцам «Нет!»

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Учеными создан препарат для замены антибиотиков

Учеными создан препарат для замены антибиотиков

Специалисты из США создали уникальный препарат,являющийся безопасной альтернативой антибиотикам. Новые бактериофаги будут бороться с очагами инфекции и при этом не наносить вреда человеческому организму.

//Спорт

Был случай с Панариным на Алтае

Был случай с Панариным на Алтае

Мы встретились с одним из главных хоккейных героев России – форвардом сборной и «Коламбуса» Артемием Панариным. Сразу после интервью Панарин укатил не на экзотические Мальдивы или в романтический Париж, а на Алтай. Почему? "На Алтае мараловые ванны", – смеётся Панарин.

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//Общество

Чаплин рассказал о спортивных увлечениях Патриарха Кирилла

Чаплин рассказал о спортивных увлечениях Патриарха Кирилла

Глава РПЦ Кирилл, как и многие другие люди, интересуется спортом, рассказал протоиерей Всеволод Чаплин. По его словам, Патриарх, вероятнее всего, посмотрит часть матчей чемпионата мира по футболу.

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Овечкина поздравил Даже Трамп

Овечкина поздравил Даже Трамп

Вы не представляете, как победа Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова всколыхнула всю страну. И не Америку, где выступает «Вашингтон», а именно Россию. Мы обратились к читателям: расскажите свои истории, как вас зацепил этот триумф Овечкина. И получили сотни писем!

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ЧМ-2014. Лучший в мире запасной

ЧМ-2014. Лучший в мире запасной

Как сделать свою страну призёром чемпионата мира, сыграв на нём меньше минуты? Спросите у голландца Тима Крула – он знает. Cтранно как-то, что в Россию не приедет сборная Голландии. На двух предыдущих ЧМ она была в призёрах: в 2010-м играла в финале, а в 2014-м финишировала третьей.

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Пирамида без фундамента

Пирамида без фундамента

5 июня страна ужасалась игре своей сборной накануне чемпионата мира. Между тем тогда же в российском футболе произошло событие, которое должно было вызвать неменьшую тревогу. В день игры с турками в Доме футбола прошло собрание ФНЛ, утвердившее состав лиги на сезон-2018/19.

//Спорт

Заставьте нас извиняться!

Заставьте нас извиняться!

Сегодня 14 июня в 18:00 в «Лужниках» по свистку аргентинского рефери Нестора Питаны состоится первый удар по мячу в матче Россия – Саудовская Аравия. Это будет означать, что в России начался ЧМ-2018 по футболу. Какие-то неудобства неизбежны повсюду, где живут, тренируются и играют участники ЧМ-2018.

//Экономика

Экономия – это вы

Экономия – это вы

«АН» регулярно рассказывают о гримасах «оптимизации», когда институты, школы, больницы, библиотеки закрывают ради экономии бюджетной копейки. Свежий тренд: в исполнении российской номенклатуры развал, закрытия и увольнения могут повлечь за собой не экономию, а рост расходов бюджета.

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Иностранцы в Москве не потеряются

Иностранцы в Москве не потеряются

Городские волонтёры – это жители Москвы или Московской области старше 16 лет. Они прошли отбор и обучение по специальной программе: познакомились с правилами безопасности, узнали, как встретить гостей на вокзалах и в аэропортах и рассказать им о достопримечательностях столицы.

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Археологи подружились с геологами

Археологи подружились с геологами

В Москомнаследии принято решение о картировании культурного слоя столицы. Геологи Москвы приступили к созданию единой информационной платформы, призванной обеспечить ведение работ по созданию нового Генплана Москвы. Археологические находки объединяет одно: их источник - культурный слой

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В мае средний чек россиян за один визит в магазин "похудел"

В мае средний чек россиян за один визит в магазин "похудел"

Граждане России в мае в среднем тратили на одну покупку в магазинах на 9 рублей меньше, чем в апреле. При этом, как отмечается в исследовании, размер среднего чека уменьшается второй месяц подряд.

//В мире

Марин Ле Пен назвала антироссийские санкции «стрельбой по ногам Европы»

Марин Ле Пен назвала антироссийские санкции «стрельбой по ногам Европы»

В Париже состоялось заседание Комиссии по международным вопросам Национального собрания Франции с участием делегации Комиссии по международным вопросам бундестага. На мероприятии побывал корреспондент «АН».

//Город М

Искать и не сдаваться

Искать и не сдаваться

Мы уже писали о поисковой работе школьного музея «Добровольцы», посвящённого 18-й дивизии народного ополчения Ленинградского района Москвы. Музей вместе с Минобороны РФ начал поиск документов и родственников бойцов взвода противохимической защиты 365‑го полка 18-й стрелковой дивизии.

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Соловьиные вечера

Соловьиные вечера

Некоторые пернатые «москвичи» не очень жалуют ухоженные, подстриженные газоны. Об особенностях жизни птиц столичного мегаполиса нам рассказала директор по развитию Союза охраны птиц Елена Зубакина. В Москве и области обитает более 300 видов птиц – как постояльцев, так и перелётных.

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Кудрин ничего не знает о предложениях правительства по пенсионной реформе

Кудрин ничего не знает о предложениях правительства по пенсионной реформе

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил представителям СМИ, что ему неизвестны планы правительства РФ по повышению пенсионного возраста. При этом он не отказывается от предложения ЦСР об этом.

//Общество

Работа над ошибками

Работа над ошибками

Когда мама привела 10-летнего Семёна ТРЕСКУНОВА на кастинг для съёмок в рекламном ролике, шансов у него было немного. «Я был ниже и меньше всех, с кривыми зубами, страшно картавил, один глаз косил, не умел ни петь, ни танцевать...» – рассказывает сейчас с улыбкой юный талант.

//Новости Redtram

//Общество

Нехорошие вещи ради любви

Нехорошие вещи ради любви

Лиза АРЗАМАСОВА, учась в обычной московской школе №1225, должна была как-то соответствовать своей героине из сериала «Папины дочки», вундеркинду Галине Сергеевне. Потому что мамы учениц из школы Лизы часто говорили своим детям: будешь учиться хорошо, станешь такой же умной, как Галина Сергеевна.

//Культура

«Киноавр-2018»: занавес закрывается

«Киноавр-2018»: занавес закрывается

29-й «Кинотавр» завершился и подвёл итоги. Подведу итоги и я в нашей традиционной рубрике «Кинофестиваль». Хочу сразу отметить, что приз кинокритики и главный приз большого жюри в этом году совпали. Послание режиссёра Н. Мещаниновой в фильме «Сердце мира» оказалось понятно всем

//Культура

Анатолий. Ксения. История. Россия...

Анатолий. Ксения. История. Россия...

12 июня, в День России, в прокат вышел документальный фильм «Дело Собчака», созданный по идее Ксении Собчак, она же стала соавтором сценария картины (режиссёр – Вера Кричевская). Как участник исторической массовки тех лет(с 1989 по 2000 г.), я буквально ринулась смотреть это произведение.

//Здоровье

Массаж – враг недугов

Массаж – враг недугов

Массаж – это совокупность приёмов механического дозированного воздействия на какие-либо участки поверхности тела человека, проводимых руками (или с помощью специальных аппаратов) с лечебной или профилактической целью. Благотворное влияние его на организм известно с незапамятных времён.

//Общество

Георгий Бурков в центре «Гулливера»

Георгий Бурков в центре «Гулливера»

8 июня как дата торжественного открытия памятника известному народному артисту была выбрана неслучайно. Эти дни для края очень значимые. Дело в том, что 31 мая Буркову исполнилось бы 85 лет, а 12 июня Пермь отмечает свой 295‑летний юбилей. Город, в котором Бурков родился и прожил полжизни

//Общество

Будут бить ногами

Будут бить ногами

В этой связи чаще всего кивают на доступность игры для масс. Никакой экипировки не нужно, ни клюшек, ни ракеток, ни шлемов, – нужен только надутый свиной пузырь, которым заменяли мяч ещё в Древнем Риме. Или набитый сеном кожаный шлем. Или голова врага, как у некоторых кровожадных народов.

//Криминал

СМИ: Подозреваемого в убийстве соратника Деда Хасана держат в женском СИЗО

СМИ: Подозреваемого в убийстве соратника Деда Хасана держат в женском СИЗО

Известного в криминальных кругах Хаджибабу Талыбханлы (Хаджи Бейлаганский), который был задержан в конце мая, перевели в единственный женский следственный изолятор в Москве.

//Общество

Чемпионат прикроют «Панцири»

Чемпионат прикроют «Панцири»

ЧМ по футболу проводится не только на футбольных полях. Большую работу по обеспечению его безопасного проведения взяли на себя наши военные и спецслужбы. Все города России, где пройдут матчи ЧМ-2018, получат прикрытие от угрозы с воздуха.

//Политика

Надежда Савченко написала письмо Владимиру Путину

Надежда Савченко написала письмо Владимиру Путину

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко написала письмо главе российского государства Владимиру Путину. Об этом она сообщила в Facebook. Нардеп просит освободить 66 заключенных в России украинцев.

//Экономика

Трамп подбирается к Владивостоку?

Трамп подбирается к Владивостоку?

Завершился первый саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, названный историческим. Каковы его итоги с точки зрения безопасности России – Северная Корея имеет для нашей страны важное стратегическое…

//Общество

Скованные одной сетью

Скованные одной сетью

Одним из ключевых вопросов, который стоит сегодня на повестке дня у российских инженеров-строителей, остаётся ситуация с технологическими сетями. И если вы задаёте вопрос, «а что с ними не так?», значит, ваша профессия имеет очень далёкое отношение к строительному комплексу.

//Общество

Бессмертия нет. Есть жизнь!

Бессмертия нет. Есть жизнь!

Долгая жизнь. Активная. Минимум лет под 100, а лучше – 150. Что это – мечта? Если да, то она прекрасна. А в реальности надо понять и принять ряд непреложных условий. Главное требование – за долгожительство надо платить. Отправляться в горы, употреблять «грубую» пищу, забыть стресс.

//Общество

Кровавая капитализация

Кровавая капитализация

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Начался распад Советского Союза и великая российская капиталистическая революция. Прижился ли этот праздник со слезами на глазах? Тоскует ли российский народ по социализму? Ответы знает профессор В. ЛОКОСОВ.

//Политика

Турки считают, что выиграют от проведения ЧМ-2018 в России

Турки считают, что выиграют от проведения ЧМ-2018 в России

Турецкие СМИ в отличие от западных в целом благосклонно комментируют начинающийся в нашей стране чемпионат мира по футболу. Местные эксперты считают, что Турция даже выиграет от того, что мундиаль проводится в России. В подтверждение своих слов они приводят любопытные доводы

//Политика

Цена на бензин – без бутылки не разобраться

Цена на бензин – без бутылки не разобраться

На минувшей неделе прошла прямая линия разговора президента Путина с народом. По прошествии нескольких дней стало ясно, что главным в этой «линии» было предупреждение в адрес властей Украины не делать нам гадости в период проведения в России ЧМ по футболу. В противном случае Путин пригрозил Киеву объявлением войны: «Это будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом».

//Шоу-бизнес

Дочка Пугачевой рассказала о встрече с осьминогом: "у детей мегасобытие"

Дочка Пугачевой рассказала о встрече с осьминогом: "у детей мегасобытие"

В Instagram Максима Галкина появилась видеозапись, на которой Лиза практически не умолкая рассказывает о встрече с осьминогом во время отдыха на побережье. Пару слов в рассказ пытается вставить и Гарри.

//Общество

Дорога в преисподнюю

Дорога в преисподнюю

Двухтомник Андрея Караулова «Русский ад» – переосмысленное, серьёзно доработанное автором переиздание. История о том, как страна – простые смертные и властное закулисье – жила в девяностые, как её успешно рвали на части и выживали. Россия в книге очень разная. Она многослойная.

//Говорят, что...

Каспийская флотилия переброшена в Азовское море

Каспийская флотилия переброшена в Азовское море

Захват Украиной российских судов в Азовском и Чёрном морях, а также угрозы Киева атаковать Крымский мост вынудили наш флот предпринять активные действия. В Керчь из состава Каспийской флотилии прибыли три артиллерийских катера. Они совершили переход по внутренним водным путям страны.

//Говорят, что...

Теперь миру угрожает собачий грипп

Теперь миру угрожает собачий грипп

Эпидемии свиного и птичьего гриппа нанесли большой ущерб птицеводству и животноводству. Но, похоже, сейчас нашей планете угрожает новая напасть – собачий грипп. Учёные из медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке пришли к выводу, что виновниками следующей эпидемии гриппа станут собаки.

//Политика

Пресса США начала истерику из-за ЧМ-2018

Пресса США начала истерику из-за ЧМ-2018

Ожидается, что на стартующий в России ЧМ по футболу самое большое количество иностранных болельщиков прибудет из США. И это несмотря на то, что их команда не прошла в финальную часть турнира. Обращает на себя внимание тот факт, что в заокеанских СМИ по поводу ЧМ-2018 царит истерика.

//Политика

Украина решила не рисковать перед большим футболом

Украина решила не рисковать перед большим футболом

В Москве отреагировали на планы украинской армии начать наступление на Донбасс во время проведения чемпионата мира по футболу. В ходе прямой линии президент В. Путин заявил: «...Если это случится, то это будет иметь тяжёлые последствия для украинской государственности в целом».

//Политика

Жан-Мари Ле Пен попал в больницу

Жан-Мари Ле Пен попал в больницу

Основатель французской правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в одну из больниц в пригороде Парижа из-за истощения. Ле Пен попал в медучреждение за несколько дней до 90-летия.

//Культура

Супруга Говорухина рассказала о его самочувствии

Супруга Говорухина рассказала о его самочувствии

Жена 82-летнего режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина Галина Борисовна рассказала, как сейчас себя чувствует ее муж и какую панику вызвали среди родственников сообщения СМИ о кончине режиссера.

//В мире

Премьер Грузии подал в отставку

Премьер Грузии подал в отставку

Руководитель правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку. Глава кабинета министров сделал заявление на чрезвычайном брифинге. Из-за решения премьера в отставку уходит все правительство страны.

//Общество

Человечество стремительно тупеет по неясным причинам, ученые сравнили тесты IQ

Человечество стремительно тупеет по неясным причинам, ученые сравнили тесты IQ

Вслед за повышением среднего уровня интеллекта, человечество начало стремительно тупеть, считают ученые. Тесты IQ доказывают, показатели умственной работы мозга человека снижаются на несколько пунктов.

//Политика

Киев призвал Лондон вместе бороться с «российской агрессией»

Киев призвал Лондон вместе бороться с «российской агрессией»

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время визита в Великобританию выступил с предложением британскому парламенту создать межпарламентскую группу по противодействию «российской агрессии».

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