//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дочка Пугачевой рассказала о встрече с осьминогом: "у детей мегасобытие"
- Результаты ДНК-тест сына Сергея Зверева заставили юношу разрыдаться
- Алла Пугачева рассказала, как ей живется с Киркоровым и Галкиным
- Актриса Лидия Вележева винит себя в смерти сестры-двойняшки
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Культура 13+
Супруга Говорухина рассказала о его самочувствии
13 июня 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
Жена 82-летнего режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина Галина Борисовна рассказала, как сейчас себя чувствует ее муж и какую панику вызвали среди родственников сообщения СМИ о кончине режиссера.
Говорухин чувствует себя замечательно, на аппетит не жалуется, говорить ни с кем не хочет, так что журналистам с ним связываться нет смысла. По ее словам, жаль родственников и друзей. Многие уже засобирались в Москву, кто-то уже взял билет из Германии. "Его сестре 86 лет. Она чуть не сошла с ума в Казани", — поделилась Галина Борисовна, сообщает kp.ru.
По сведениям телеграм-канала Mash, Говорухин живет в специально обустроенной для него вип-палате в седьмом корпусе санатория "Барвиха". Медики разрешают режиссеру ездить на деловые встречи, тем не менее за его состоянием постоянно наблюдают в условиях медицинского учреждения.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
В Кремле прокомментировали встречу Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
//Новости Гнездо.ру
//Новости RedTram
//В мире
Евросоюзу нужна новая восточная политика, считают в Германии
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
Результаты ДНК-тест сына Сергея Зверева заставили юношу разрыдаться
//Здоровье
//Спорт
//Новости партнеров
//Общество
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Город М
//Город М
//Новости СМИ2
//Город М
//Город М
Кудрин ничего не знает о предложениях правительства по пенсионной реформе
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
//Культура
//Культура
//Здоровье
//Общество
//Общество
//Криминал
СМИ: Подозреваемого в убийстве соратника Деда Хасана держат в женском СИЗО
//Политика
//Общество
//Общество
//Общество
//Политика
//Политика
Цена на бензин – без бутылки не разобраться
//Общество
//Политика
//Политика
//Культура
//Общество
Человечество стремительно тупеет по неясным причинам, ученые сравнили тесты IQ