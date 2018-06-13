Популярный актер театра и кино Сергей Маковецкий отмечает юбилей, ему исполнилось 60 лет. В свой день рождения актер выйдет на сцену Театра имени Вахтангова, где работает уже 38 лет.

В театре артист уже несколько лет играет главную роль в спектакле "Дядя Ваня". По словам Маковецкого, это его любимый спектакль. Вот и в свой юбилей он будет играть на сцене эту роль.

Многие роли сыграл Маковецкий в этом театре, в том числе в спектаклях "Мистерия-буфф", "И дольше века длится день", "Зойкина квартира", "Отелло", "Ревизор", "Чайка" и многих других.

В кино Сергей Маковецкий начал сниматься в начале 80-х годов, однако известность пришла к актеру после фильма Ивана Дыховичного "Прорва". Самыми известными фильмами с участием Маковецкого стали "Макаров", "Три истории", "Про уродов и людей", "Брат 2", "Жмурки" и другие.