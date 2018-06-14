Памятник Ленину стал объектом культурного наследия

Памятник Ленину и Иркутский комсомолец включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. Перед тем, как попасть в реестр, они прошли тщательную экспертизу.

Так, в перечень попал памятник Владимиру Ленину в центре Иркутска. Он расположен в сквере на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса. Монумент был установлен в 1952 году, в 2008 году его реставрировали, передает Телеинформ.

Вторым объектом стал танк «Иркутский комсомолец» на перекрёстке улиц Советская и Декабрьских Событий. Памятник открыли 9 мая 1967 года в честь первой танковой колонны «Иркутский комсомолец», построенной на средства комсомольцев области. На постаменте установлен танк Т-34-85 1944 года выпуска.

Отметим, что для включения в перечень для обоих памятников провели экспертизу, которая подтвердила их историко-культурную ценность.