Гран-при российского кинофестиваля «Кинотавр», который проходил в Зимнем театре в Сочи, получила кинолента «Сердце мира» Натальи Мещаниновой. Церемония закрытия фестиваля проходит сегодня в Зимнем театре в Сочи.

По сюжету фильма, Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши, куда попал по распределению. Лисы, олени, барсуки, собаки - это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. У Егора есть почти невыполнимая задача - добиться доверия и уважения хозяина.

Лучшими актерами кинофестиваля признаны Анна Слю и Степан Девонин.