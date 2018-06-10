Стало известно, какой фильм получил гран-при "Кинотавра"
10 июня 2018, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]
Гран-при российского кинофестиваля «Кинотавр», который проходил в Зимнем театре в Сочи, получила кинолента «Сердце мира» Натальи Мещаниновой. Церемония закрытия фестиваля проходит сегодня в Зимнем театре в Сочи.
По сюжету фильма, Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши, куда попал по распределению. Лисы, олени, барсуки, собаки - это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. У Егора есть почти невыполнимая задача - добиться доверия и уважения хозяина.
Лучшими актерами кинофестиваля признаны Анна Слю и Степан Девонин.
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