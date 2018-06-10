Супруга поэта Андрея Дементьева опровергла информацию о его госпитализации
10 июня 2018, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга известного поэта Андрея Дементьева Анна Пугач прокомментировала распространяемую в СМИ информацию о его госпитализации. По словам Анны Пугач, Дементьев чувствует себя нормально.
Но он простужен. И они решили перед праздниками обратиться к медикам,- сообщает РБК. "Он простудился, и мы решили перед праздниками пройти профилактическое лечение", — пояснила супруга поэта.
Ранее сегодня телеканал РЕН сообщил об экстренной госпитализации 89-летнего Андрея Дементьева.
Андрей Дементьев — поэт, радио- и телеведущий. Песни на его стихи исполняют София Ротару, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и группа "Земляне". Более 10 лет, с 1981 по 1992 год, Дементьев был главным редактором журнала "Юность".
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