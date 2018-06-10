В Петербурге умерла актриса Татьяна Малыщицкая
Ей было 57 лет
10 июня 2018, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]
В Петербурге умерла актриса театра и кино Татьяна Малыщицкая. О смерти Малыщицкой, которой было 57 лет, сообщило издание Фонтанка.ру. Причина смерти заслуженной актрисы не называется. Дата и место прощания и похорон будут уточнены позднее.
Татьяна Малыщицкая была дочерью известного советского и российского режиссера Владимира Малыщицкого, который создал ленинградский Молодежный театр, а затем основал Камерный театр.
Актриса была единомышленницей отца по созданию Молодежного театра. Татьяна Владимировна играла в спектаклях "Диалоги", "Беда", "Женитьба" и "Вишневый сад". В кино Татьяна Малыщицкая снялась в картине Константина Лопушанского "Гадкие лебеди", играла в известных сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Литейный".
Актриса Ольга Богданова с болью в сердце сказала о коллеге, которая была ее близкой подругой: "Талантливый человек, такая свобода, такого человека сейчас не найдешь". "Таня была моим близким другом в театре, много повидали вместе, человек она яркий и талантливый, искрометный, и очень жаль, что она не работала как актриса в последнее время. Талантливый человек, такая свобода, такого человека сейчас не найдешь", — цитирует Богданову РЕН ТВ.
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