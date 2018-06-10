В Петербурге умерла актриса Татьяна Малыщицкая

В Петербурге умерла актриса театра и кино Татьяна Малыщицкая. О смерти Малыщицкой, которой было 57 лет, сообщило издание Фонтанка.ру. Причина смерти заслуженной актрисы не называется. Дата и место прощания и похорон будут уточнены позднее. Скончался народный артист РСФСР Игорь Охлупин

Татьяна Малыщицкая была дочерью известного советского и российского режиссера Владимира Малыщицкого, который создал ленинградский Молодежный театр, а затем основал Камерный театр.

Актриса была единомышленницей отца по созданию Молодежного театра. Татьяна Владимировна играла в спектаклях "Диалоги", "Беда", "Женитьба" и "Вишневый сад". В кино Татьяна Малыщицкая снялась в картине Константина Лопушанского "Гадкие лебеди", играла в известных сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Литейный".

Актриса Ольга Богданова с болью в сердце сказала о коллеге, которая была ее близкой подругой: "Талантливый человек, такая свобода, такого человека сейчас не найдешь". "Таня была моим близким другом в театре, много повидали вместе, человек она яркий и талантливый, искрометный, и очень жаль, что она не работала как актриса в последнее время. Талантливый человек, такая свобода, такого человека сейчас не найдешь", — цитирует Богданову РЕН ТВ.