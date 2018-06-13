В России зафиксирован рекордный патриотизм
13 июня 2018, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]
Граждане России еще больше стали считать себя патриотами. Согласно полученным данным опросов более 92% респондентов считают себя патриотами. Это один из самых высоких показателей за последние 18 лет.
59% респондентов считают, что патриотизм выражается в любви к своей стране. 39% определяют его как стремление к изменению положения дел в государстве. 38% уверены, что патриотизм выражается работой на благо России, сообщает сайт НСН данные исследования.
Стоит отметить, что День России в этом году праздновали 21% россиян. При этом четверть опрошенных работали все три выходных, праздничных дня.
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