В России зафиксирован рекордный патриотизм

Граждане России еще больше стали считать себя патриотами. Согласно полученным данным опросов более 92% респондентов считают себя патриотами. Это один из самых высоких показателей за последние 18 лет.

59% респондентов считают, что патриотизм выражается в любви к своей стране. 39% определяют его как стремление к изменению положения дел в государстве. 38% уверены, что патриотизм выражается работой на благо России, сообщает сайт НСН данные исследования.

Стоит отметить, что День России в этом году праздновали 21% россиян. При этом четверть опрошенных работали все три выходных, праздничных дня.