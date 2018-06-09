Скончался народный артист РСФСР Игорь Охлупин

Утром в субботу, 9 июня, стало известно о кончине народного артиста РСФСР Игоря Охлупина. Соответствующую печальную информацию сегодня предоставили на странице Театра Маяковского в соцсети Facebook.

Отмечается, что Охлупин умер после непродолжительной болезни на 80-м году жизни. К настоящему моменту дата прощания с актером неизвестна.

Напомним, что с 1960 года артист состоял в труппе Театра имени Маяковского, где сыграл несколько десятков запоминающихся ролей.

Кроме того, Игорь Охлупин блестяще перевоплотился в Филиппа Соломина в картине Андрея Кончаловского "Сибириада" и исполнил роли в фильмах "Ночь коротка", "Очень важная персона", "Обелиск" и многих других.