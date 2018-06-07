В Белоруссии умер композитор Эдуард Зарицкий

Белорусский Союз композиторов сообщил печальную новость: сегодня на 73-м году ушел из жизни известный композитор-песенник, народный артист Республики Беларусь Эдуард Зарицкий.

«Сегодня не стало Первого заместителя председателя Белорусского Союза композиторов, народного артиста Беларуси Эдуарда Борисовича Зарицкого», - говорится в сообщении аккаунта Белорусского Союза композиторов.

Панихида состоится 8 июня в 12.00 Белорусской государственной академии музыки.

Эдуард Зарицкий получил широкое признание как композитор-песенник. Песни на его музыку исполняли певцы советской, белорусской и российской сцены, в том числе король российской эстрады Филипп Киркоров. Эдуард Зарицкий написал более 500 песен, самые известные из которых – «Черные ресницы», «Прощальная гастроль», «Ночные костры» и многие другие.