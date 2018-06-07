//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- На день рождения Наташи Королевой Винокур "на себе принес" Игоря Николаева
- Популярный певец Рома Жуков бросил жену и шестерых детей
- Ирина Понаровская планирует триумфальное возвращение на сцену
- "У него нет сострадания и любви", Анфиса Чехова выиграла суд у собственного отца
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Культура 13+
В Белоруссии умер композитор Эдуард Зарицкий
7 июня 2018, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]
Белорусский Союз композиторов сообщил печальную новость: сегодня на 73-м году ушел из жизни известный композитор-песенник, народный артист Республики Беларусь Эдуард Зарицкий.
«Сегодня не стало Первого заместителя председателя Белорусского Союза композиторов, народного артиста Беларуси Эдуарда Борисовича Зарицкого», - говорится в сообщении аккаунта Белорусского Союза композиторов.
Панихида состоится 8 июня в 12.00 Белорусской государственной академии музыки.
Эдуард Зарицкий получил широкое признание как композитор-песенник. Песни на его музыку исполняли певцы советской, белорусской и российской сцены, в том числе король российской эстрады Филипп Киркоров. Эдуард Зарицкий написал более 500 песен, самые известные из которых – «Черные ресницы», «Прощальная гастроль», «Ночные костры» и многие другие.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//Новости RedTram
//В мире
Раскрыты детали плана киевского командования по отсечению ДНР от Азовского моря
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
"Должно быт стыдно", ведущие раздражали своим хамством на прямой линии с Путиным
//Новости партнеров
//В мире
Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2"
//В мире
В Киеве рассказали, в чем опасность Крымского моста для Украины
//Общество
//Наука
//Новости СМИ2
//Общество
Удаление аппендицита в детстве сильно увеличивает риск развития рака
//Культура
//Общество
Прилепин оценил ответ Путина о возможных провокациях в Донбассе
//Новости Redtram
//В мире
Ирина Понаровская планирует триумфальное возвращение на сцену
//В мире
//Общество
//В мире
//Спорт
//Культура
Актриса Лариса Удовиченко призналась, что имеет проблемы со здоровьем
//В мире
//В мире
Принято решение законсервировать Донецкую фильтровальную станцию
//Общество
В Госдуме высказались о запрете ФИФА на выступление Юлии Чичериной
//Культура
В Союзе кинематографистов России высказались о кончине Киры Муратовой
//Общество
"Пусть они сами варят никудышние борщи", протоиерей Ткачёв указал место свекрови