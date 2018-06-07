Актриса Лариса Удовиченко призналась, что имеет проблемы со здоровьем

Известная советская и российская актриса Лариса Удовиченко призналась, что у нее есть проблемы со здоровьем. Оказалось, что не так давно знаменитости пришлось срочно обратиться за помощью к медикам.

По словам Удовиченко, у нее внезапно начало сильно ухудшаться зрение. Не исключено, что это произошло из-за постоянного света софитов, передает портал teleprogramma.pro. 63-летняя Лариса Ивановна нашла хорошего врача и смогла вовремя начать лечение.

Кроме того, специалист помогла дочери актрисы, которая страдает от близорукости, и 90-летней тете Удовиченко, которая теперь и вовсе читает без очков, сообщает Dni.ru.