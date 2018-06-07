«Золотое кольцо Сибири» добралось до Иркутска

В ближайшее время будет разработан познавательный туристический маршрут, куда войдут 12 регионов России, в том числе и Иркутская область. Основная задача маршрута – познакомить россиян и школьников с Сибирью.

Сформировать маршрут планируется к концу 2018 года, но инвесторы уже проявляют интерес к нему. Ведутся переговоры о субсидировании авиарейсов и запуске скоростных поездов по пути сибирского «Золотого кольца». Максимальная продолжительность путешествия по Сибири составит 14 дней, в каждом из регионов туристам предложат посетить по два-три объекта, отмечает слова экспертов сайт Телеинформ.

Маршрут может быть круглогодичным, но, в первую очередь, рассчитан на зиму и лето. Кстати, всю информацию о регионах, интересных местах и особенностях маршрута разместят на специальном портале, который будет переведён на английский и китайский языки. Там же у туристов будет возможность выбрать для себя и предложения от туроператоров в каждом из регионов-участников «Золотого кольца Сибири».

Стоит отметить, что межрегиональный турмаршрут – это лишь одна часть проекта «Золотое кольцо Сибири». Вторая в большей степени ориентирована на школьников. Это так называемые «живые уроки», во время которых дети будут встречаться с российскими путешественниками.