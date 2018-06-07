Пушкин актуален во все времена

Пушкин – основоположник современного литературного русского языка, актуален во все времена. Он родился в Москве ровно 219 лет назад. И даже спустя столько лет его стихи и поэмы знают практически все россияне.

Пушкин, на самом деле, не сводится к каким-то своим хрестоматийным трем стихотворениям, или к "Капитанской дочке", или даже к "Дубровскому". Пушкин – создатель нынешней версии национального языка и национального самосознания. Любой человек может залезть в его десятитомное собрание сочинений и обнаружить там ответы на все вопросы. Это не заговор литературных критиков, которые говорили, что в школе нужно детям навязывать рифмованные строки. Это тот человек, который создал современный язык и едва ли не самосознание. Ведь в начале 19-го века как раз литература отвечала за формирование самосознания, а сейчас уже в меньшей степени. То, что сделал Пушкин, никто ничего подобного за последние двести лет не создавал, передает НСН слова литературного эксперта.

Стоит напомнить, в России в день рождения Александра Пушкина отмечается День русского языка. А творчество Пушкина и по сей день является источником силы для российской культуры.