Пушкин актуален во все времена
7 июня 2018, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
Пушкин – основоположник современного литературного русского языка, актуален во все времена. Он родился в Москве ровно 219 лет назад. И даже спустя столько лет его стихи и поэмы знают практически все россияне.
Пушкин, на самом деле, не сводится к каким-то своим хрестоматийным трем стихотворениям, или к "Капитанской дочке", или даже к "Дубровскому". Пушкин – создатель нынешней версии национального языка и национального самосознания. Любой человек может залезть в его десятитомное собрание сочинений и обнаружить там ответы на все вопросы. Это не заговор литературных критиков, которые говорили, что в школе нужно детям навязывать рифмованные строки. Это тот человек, который создал современный язык и едва ли не самосознание. Ведь в начале 19-го века как раз литература отвечала за формирование самосознания, а сейчас уже в меньшей степени. То, что сделал Пушкин, никто ничего подобного за последние двести лет не создавал, передает НСН слова литературного эксперта.
Стоит напомнить, в России в день рождения Александра Пушкина отмечается День русского языка. А творчество Пушкина и по сей день является источником силы для российской культуры.
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